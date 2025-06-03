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花東縱管處邀國中生騎鐵馬 串連95公里自行車路線共騎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天是「世界自行車日」，花東縱管處邀請國中生與老師，串連環島東線33至36號四條自行車路線，共有95公里，吸引200多人共襄盛舉。圖／縱管處提供
今天是「世界自行車日」，花東縱管處邀請國中生與老師，串連環島東線33至36號四條自行車路線，共有95公里，吸引200多人共襄盛舉。圖／縱管處提供

今天是「世界自行車日」，交通部觀光署以「台灣騎時很美麗」號召全台共騎，觀光署花東縱谷國家風景區管理處特別邀請國中生與老師，串連環島東線33至36號四條自行車路線，共有95公里，推廣低碳旅遊與永續運動觀光，吸引200多人共襄盛舉。

縱管處表示，騎單車路線選在花東縱谷精華路段，總計長達95公里，分別從池上火車站、東里鐵馬驛站、玉里鎮春日里活動中心、瑞穗鄉富源火車站等四處同步出發。大家沿著風光明媚的稻浪綠徑與壯麗山巒騎行，體驗縱谷的自然魅力。

因時值畢業季，縱管處騎乘活動邀請花蓮東里國中及萬榮國中等近20名師生參與，以「騎幻青春 畢業騎跡」為主題響應世界自行車日，兩所學校師生分別騎乘東里鐵馬驛站至玉里鎮春日里活動中心、瑞穗鄉富源火車站至金品醬園剝皮辣椒總店等路線。

特別的騎單車經驗，讓畢業生在離開校園前，用自行車騎行探索成長的土地，重新體會平日習以為常的美好，完騎後獲頒專屬紀念證書及在地特色禮品，留下難忘的畢業紀念。

縱管處長許宗民表示，透過本次活動可讓更多人認識花東縱谷絕美的自行車路線，也為今年「徐行縱谷」自行車活動揭開序幕，未來將持續推動結合鐵道、運動、觀光與環保的低碳旅遊活動與遊程，邀請國內外遊客前來花東以自行車徐行漫遊，體驗在地自然美景與文化風情，將花東縱谷打造為自行車旅遊勝地。

花東縱管處騎乘活動邀請花蓮東里國中及萬榮國中等近20名師生參與，以「騎幻青春 畢業騎跡」為主題響應世界自行車日。圖／縱管處提供
花東縱管處騎乘活動邀請花蓮東里國中及萬榮國中等近20名師生參與，以「騎幻青春 畢業騎跡」為主題響應世界自行車日。圖／縱管處提供

花東縱谷 自行車 火車站

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