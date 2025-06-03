花東縱管處邀國中生騎鐵馬 串連95公里自行車路線共騎
今天是「世界自行車日」，交通部觀光署以「台灣騎時很美麗」號召全台共騎，觀光署花東縱谷國家風景區管理處特別邀請國中生與老師，串連環島東線33至36號四條自行車路線，共有95公里，推廣低碳旅遊與永續運動觀光，吸引200多人共襄盛舉。
縱管處表示，騎單車路線選在花東縱谷精華路段，總計長達95公里，分別從池上火車站、東里鐵馬驛站、玉里鎮春日里活動中心、瑞穗鄉富源火車站等四處同步出發。大家沿著風光明媚的稻浪綠徑與壯麗山巒騎行，體驗縱谷的自然魅力。
因時值畢業季，縱管處騎乘活動邀請花蓮東里國中及萬榮國中等近20名師生參與，以「騎幻青春 畢業騎跡」為主題響應世界自行車日，兩所學校師生分別騎乘東里鐵馬驛站至玉里鎮春日里活動中心、瑞穗鄉富源火車站至金品醬園剝皮辣椒總店等路線。
特別的騎單車經驗，讓畢業生在離開校園前，用自行車騎行探索成長的土地，重新體會平日習以為常的美好，完騎後獲頒專屬紀念證書及在地特色禮品，留下難忘的畢業紀念。
縱管處長許宗民表示，透過本次活動可讓更多人認識花東縱谷絕美的自行車路線，也為今年「徐行縱谷」自行車活動揭開序幕，未來將持續推動結合鐵道、運動、觀光與環保的低碳旅遊活動與遊程，邀請國內外遊客前來花東以自行車徐行漫遊，體驗在地自然美景與文化風情，將花東縱谷打造為自行車旅遊勝地。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言