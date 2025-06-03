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大手筆慶祝女兒國中畢業！父霸氣送一排花圈擺校門 網嗨翻：你孩子紅了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
一名高雄陳爸爸大手筆送了11個大花圈慶祝女兒畢業，引起網友熱烈討論。圖／取自臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」
一名高雄陳爸爸大手筆送了11個大花圈慶祝女兒畢業，引起網友熱烈討論。圖／取自臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」

畢業季到來，不少畢業生期待收到花束，臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」今天貼出高雄市楠梓國中有一名狂愛女兒的爸爸，大手筆送來11個大花圈慶祝女兒畢業，直立式大花圈一字排開擺在校門口，寫下「慶祝陳XX同學順利畢業」並署名祝賀，掀起熱議。

臉書粉專「高雄點」以「同學，你爸爸讓你紅了」發文，附上3張照片，只見楠梓國中校門口有站立式大花圈一字排開，本以為是慶祝學校畢業典禮，仔細一瞧，原來是一位陳姓爸爸送給女兒的畢業禮物

數一數，大花圈一共有11個，每一座都是花團錦簇，花圈主要以黃玫瑰為底、紅玫瑰拼字，寫下「慶祝陳XX學順利畢業」11個紅花字，黃、紅顏色搭配的大花圈超級顯眼，路過都會忍不住多看一眼。

貼文一出，不少網友稱讚陳爸爸「狂」、「有創意耶」、「很用心思的爸爸」、「陳爸爸果然厲害你的孩子紅了，且永遠記得」、「國中畢業這麼隆重，那這位阿爸，請問高中畢業要擺什麼勒？」

有網友超羨慕留言回覆「好隆重」、「有錢人」、「沒事，就兩萬的事，陳爸爸可以的」、「別人的爸爸總是不會讓人失望」、「羨慕別人家的爸爸」、「男人的慶祝就是這麼直白簡單」。

但有網友認為誇張「國中畢業很難嗎？」「順利畢業？可見這位孩子能畢業，讓父親感到很驚訝！」、「應該真的好不容易才畢業」。

還有網友直覺像另一種畢業「我以為『人生』畢業？」、「雖然很像，但不許你這麼說」、「搞得像有人掛掉的感覺一樣」、「昨晚下班經過，還傻眼了一下」，不少網友的確覺得觸霉頭「他一定是得罪爸爸了」、「作了什麼惹老爸生氣的事？？」、「這爸爸跟小孩484有甚麼深仇大恨」。

也有湊熱鬧的人直呼「等等騎車過去看」，還有人開玩笑想仿效「今天訂還來得及」，也有人驚訝「高雄還找得到做花牌的店家啊！」沒想到引來花店回覆「有的歡迎諮詢」，甚至懂行情的網友跳出來補充「這種滿花的不是兩個八千嗎？」、「沒事，就幾萬的事，陳爸爸可以的」。

一名高雄陳爸爸大手筆送了11個大花圈慶祝女兒畢業，引起網友熱烈討論。圖／取自臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」
一名高雄陳爸爸大手筆送了11個大花圈慶祝女兒畢業，引起網友熱烈討論。圖／取自臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」

高雄市 禮物 畢業典禮 爸爸

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