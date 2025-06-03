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彰化16國中小總量管制 今年提早公布備取名額

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市總量管制明星學校彰興國中今年備取人數再創新高有254人，校方已提早公布正取備取名單，讓家長可以提早作業再為學生選擇適合的學校。資料照／記者林宛諭攝影
彰化市總量管制明星學校彰興國中今年備取人數再創新高有254人，校方已提早公布正取備取名單，讓家長可以提早作業再為學生選擇適合的學校。資料照／記者林宛諭攝影

彰化市總量管制明星學校彰興國中今年新生備取人數再創新高有254人，彰化教育處表示，全縣總量管制共有16校，已請學校在6月初就將正取及備取學生名單公布，讓家長可即早因應，並由學校「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀。

彰化縣教育處表示，今年總量管制共有16校( 信義國中小國中部及國小部均管制 )，已請各校於前一學年度12月底前提早公告總量管制作業要點，並加強宣導總量管制相關訊息，讓家長能更清楚。管制學校若額滿，超額學生依「彰化縣國民中小學實施學生入學人數總量管制辦法」規定，由學校「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀，今年與去年做法不同之處在於今年6月初各校已將正取及備取學生的名單公布，讓家長提早因應。

今年總量管制學校國小有大成國小、湖北國小、和仁國小、育英國小、員東國小、鹿東國小、明正國小、永靖國小、大同國小、信義國小、和東國小、大村國小、螺陽國小；國中有彰興國中、竹塘國中、彰泰國中及信義國中。

今年新增的總量管制學校有3所，為彰化市彰泰國中、信義國中小的國中部，和北斗鎮螺陽國小。

而彰興國中去年有168名設籍在學區內的新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書，引發家長反彈說明明孩子從出生就設籍在學區內仍無法入學。今年備取人數再創高為254人，整整多出快9個班。

有備取學生家長說他們就住在彰興國中旁，仍排在備取100多號，看來機會渺茫，已在思考要轉往哪間學校就讀。

彰興國中校長吳麗月表示，今年學校已提早作業，先請各國小送來設籍學區內要就讀的學生名冊，再配合比對戶口名冊資料排序，今年一樣普通班17班新生預計招收493人，而國小送的名冊是747人，共254人備取，正取與備取通知都已發給家長，讓家長可提早安排。

6月20日上午是新生報到日，吳麗月說，若有學生未報到，而釋出名額，當天下午即會通知備取學生，並在21日進行缺額遞補作業。

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