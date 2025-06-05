會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

114國中教育會考將於6月6日公布成績，6月20至26日開放選填志願，若考生在某些科目表現優異，選填志願時也許可以考慮設有資優班的高中，《聯合新聞網》整理台北市、新北市10所設立資優班的高中，7月開始報名及考試，想備考的學生們要抓緊時間。

▌雙北10所高中資優班

台北市共有9間高中設有資優班，其中以數理資優班居多，僅有中山女中設有人文社會資優班、師大附中設有語文資優班，以及西松高中設有英文資優班。

新北市則只有板橋高中開設數理資優班，不過根據《新北市資優教育資源中心》公告，就讀新北市轄內公私立高中新生，也可報名語文類資優鑑定，通過複選者將安置於原高中普通班，若就讀未設該類學術性向資優資源班學校之學生，由校方依學生能力申請校內資優教育方案，私立中學資優生則由學校提供所需之教育服務。

台北市 中山女中：數理資優班、人文社會資優班 師大附中：數理資優班、語文資優班 建國中學：數理資優班 北一女中：數理資優班 成功高中：數理資優班 政大附中：數理資優班 麗山高中：數理資優班 永春高中：數理資優班 西松高中：英文資優班 新北市 板橋高中：數理資優班

▌各校報考日程、資格、特殊考點

每間學校開始報名時間、初複選時間都不同，以下整理10校日程表，另外有些學校除了筆試外，還有面試/口試，比較特別的是中山女中的人文社會資優班，複選採用營隊模式，需實作討論並提案，備考時需做好充足準備。

除了國中時期有特殊表現獲得推薦者、或參加初選性向測驗外，若想用會考成績報名資優班，數理資優班基本門檻為會考數學科或自然科任一成績達PR97；中山女中的人文社會資優班需要會考國文科、英語科或社會科任一成績達PR97；師大附中的語文資優班需國文科或英語科任一成績達PR97；西松高中的英文資優班則需要會考英語科成績達B++以上。

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