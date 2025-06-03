「網紅就是你」比高下！南市成功國中「灰飛菸滅」拿全國優等

教育部國教署舉辦的年度校園菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽結果揭曉，南市成功國中以「灰飛菸滅」影片獲國中組優等；崇明國小則以「康家兄妹小劇場-防菸拒檳二部曲」獲國小組佳作。學生透過創意影音傳達拒絕菸品及檳榔的正確觀念，內容逗趣且具教育意義，教育局已貼上網供民眾點閱。

成功國中的「灰飛菸滅」探討青少年在面對家庭壓力時，可能會以吸菸來應對困境，影片呈現主角因學業表現不佳遭父母指責，並對未來感到擔憂，藉由吸菸尋求慰藉，片尾由專業醫護人員以活潑可愛的歌舞演出，提醒吸菸者及早戒菸，並呼籲青少年為了健康和未來，應擺脫菸癮。

崇明國小的「康家兄妹小劇場-防菸拒檳二部曲」是透過兄妹間生動的對話，深入淺出揭示吸菸與嚼檳榔對個人及周遭親友帶來的危害，鼓勵戒菸可以尋求專業協助，建議想嚼檳榔的人可以選擇其他健康的食品替代，呼籲大家愛自己、愛家人，共同打造無菸無檳的健康家園。

教育局表示，近來新型電子煙「奶茶煙」（俗稱奶茶杯）外型吸睛，成分不明，疑為新興毒品包裝，請各校提高警覺，之前也有不肖業者在電子煙油添加俗稱「喪屍煙彈/油」的「依托米酯」報導，籲請學校強化菸害防制宣導，並合併反毒議題加強宣導。

成功國中及崇明國小獲獎影片歡迎至網站(https://youtu.be/SylF2olwPAQ)及(https://youtu.be/N81x2t8EC7w)點閱觀賞。

教育局長鄭新輝表示，從獲獎優秀的作品看到青少年不僅是菸檳防制的對象，更是有能力成為宣導健康觀念的主角，透過學生的視角和語言，更能製作有效打動同儕的宣導素材。世界衛生組織將每年的5月31日訂為「世界無菸日」，強調菸害對健康風險的影響，今年世界無菸日主題為「戳穿誘惑：揭露菸草和尼古丁製品行業的策略」，揭露煙草和尼古丁產業所使用的策略，透過添加物改善口感，吸引消費族群，提高有害產品的吸引力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

南市成功國中以「灰飛菸滅」影片參加國教署舉辦的年度校園菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽，獲國中組優等。圖／擷取影片畫面

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