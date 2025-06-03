彰化偏鄉小校泥土跑道升級今啟用 教育處長到場如吃定心丸

小校學生分配到的資源未必輸大校，彰化縣美豐國小今啟用造價540萬元的首座PU跑道，等於每名學童受益16萬8750元，教育處長蔡金田、大城鄉長陳玉照帶領全校32名小朋友在新跑道上放風箏，一致結論是「新跑道真好跑」。

美豐國小創校61年，運動場跑道是泥土跑道，像現在梅雨季節容易泥濘，師生無法使用。美豐國小校長范世強爭取補助，鋪設創校以來第一條PU跑道，因校園不大，PU跑道四條跑道、長150公尺，蔡金田今到校主持啟用典禮，期勉小朋友五育均衡發展，多利用新跑道運動健身。

鄉長陳玉照感謝上級照顧偏鄉大城，撥款補助小校，陳玉照說，美豐國小發展多項特色課程，例如小朋友只要想學，都能向學校借用小提琴練習，又例如今天新PU跑道落成，證明小校也能得到教育資源，平均分配下來每一名學童比大校學生獲得的還要多，家長一定要孩子留在美豐就讀。

蔡金田、陳玉照、范世強及立法委員謝衣鳯服務團隊等人，帶領全校小朋友在新跑道上邊跑邊放風箏，享受新跑道的彈性，美豐師生感受特別深，今天跑步不擔心鞋子沾滿泥巴，又教育處長到場有特殊意義，因縣政府先前裁併大城鄉3所小校，占全鄉一半，今教育處長現身給美豐國小吃了一顆定心丸。

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