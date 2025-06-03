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發起17校大合唱行動 安溪國中校長：展現在地團結力量

聯合報／ 記者王慧瑛李定宇／新北即時報導
新北三峽區安溪國中發起大合唱構想，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。圖／新北安溪國中提供
新北三峽區安溪國中發起大合唱構想，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。圖／新北安溪國中提供

新北三峽區北大國小旁上月19日發生重大車禍，事隔半個月，地方努力從傷痛中復原。三峽區安溪國中發起大合唱構想，校長王雯華說，當地19校感情緊密、團結，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。

王雯華提到，三峽區當地19所高中、國中、國小平時感情很好，加上彼此生活圈相近，連結很深。其中三峽國中創立78年，安溪國中校齡27年，王雯華說，當年安溪國中是從三峽國中分出來的學校，安溪國中許多老師曾在三峽國中服務，兩校距離僅1、2公里，彼此就像「兄弟校」，感情深厚。

王雯華說，事故造成地方很大衝擊，各校都想盡分力，安溪國中長期深耕音樂，有合唱團、弦樂團，校內也有演藝廳，每年有音樂饗宴。希望透過音樂的力量，療癒、鼓舞人心。

三峽國中有2名學生在此一意外中身故，事件發生地在北大國小旁，有北大國小家長也在事件中罹難，三峽國中、北大國小沒有加入此次的大合唱，三峽地區另外17校有參與，橫跨高中、國中、國小。

王雯華說，大合唱錄製地點就在安溪國中，5月26日、27日各校先分批錄製，29日大合唱當天下著滂陀大雨，每校有3至4名學生出席，過程中大家相當有秩序、有默契地合作，完成現場收音，「氛圍非常感人，那旋律一直在腦海中」。

「錄製、剪輯都是學校老師自己來，沒有假手他人。」王雯華說，大合唱的錄製、拍攝、剪輯等每個環節，都是學校的音樂老師、社團老師攜手合作，錄製告一段落後，把握端午3天連假繼續趕工，終於完成剪輯。

歌曲MV在昨天上架，正持續分享、擴散，王雯華說，希望透過這首歌的傳唱，給傷痛中的人一點力量。

新北三峽區安溪國中發起大合唱構想，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。圖／新北安溪國中提供
新北三峽區安溪國中發起大合唱構想，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。圖／新北安溪國中提供
新北三峽區安溪國中發起大合唱構想，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。圖／新北安溪國中提供
新北三峽區安溪國中發起大合唱構想，學校老師協力錄製、剪輯，唱出「手牽手」這首歌的意涵，希望透過音樂療癒人心。圖／新北安溪國中提供

音樂 療癒 三峽

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