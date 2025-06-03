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彰化彰興國中今年新生備取人數再創新高 校方提早公布名單

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市總量管制明星學校彰興國中今年備取人數再創新高有254人，校方已提早公布正取備取名單，讓家長可以提早作業再為學生選擇適合的學校。資料照／記者林宛諭攝影
彰化市總量管制明星學校彰興國中今年備取人數再創新高有254人，校方已提早公布正取備取名單，讓家長可以提早作業再為學生選擇適合的學校。資料照／記者林宛諭攝影

彰化市總量管制明星學校彰興國中去年有168名設籍在學區內新生為備取生無法入學，造成家長反彈，今年彰興國中備取人數再創新高有254人，不過校方已接受建議，今年提早公布正取備取名單，讓家長可以提早作業再為學生選擇適合的學校。

彰興國中去年有168名設籍在學區內的新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書，有家長抱怨明明孩子從出生就設籍在學區內仍無法入學，也有家長說明明小孩就住在學校旁邊，因為大家族住在三合院，父母、祖父母都同戶籍，但因戶長是叔叔，竟無法入學。

接受陳情的縣議員莊陞漢去年即建議，總量管制學校，應提早登記作業，讓擠不進去的學生至少可以提早作業找學校，否則學生到最後選擇性會更少。

彰興國中校長吳麗月表示，今年學校已提早作業，先請各國小送來設籍學區內要就讀的學生名冊，再配合比對戶口名冊資料排序，今年一樣普通班17班新生預計招收493人，而國小送的名冊是747人，共254人備取，正取與備取通知都已發給家長，讓家長可提早安排。

除了教職員工的子女、哥哥姐姐已就讀彰興國中的學區內新生均是優先排序，並以有設籍居住為優先，以避免有些學生僅是寄居設籍，不過仍有備取學生家長說他們就住在彰興國中旁，仍排在備取100多號，看來機會渺茫，已在思考要轉往哪間學校就讀了

吳麗月說，6月20日上午是新生報到日，若有學生未報到，而釋出名額，當天下午即會通知備取學生，並可在21日辦理第二波報到。

彰化 國中生

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