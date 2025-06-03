雲林國中生英數較弱 議員憂心

雲林連3年國中教育會考英語、數學科，成績為待加強的「C」占比都超過30%，縣議員李明哲昨天質詢要求縣府提升學習成效，將C降至30%、「A」提高到18至20%；縣長張麗善允諾，將持續推動創新教學與教育資源整合，提升學生學習表現。

縣府教育處長邱孝文說，雲縣國中會考成績屬基礎「B」的占比各科平均皆在全國平均以上，縣府近年透過國教輔導團、科技數位學習等多項措施提升教學品質，朝向「加A減C」，其中包括智慧黑板的應用，在縣內某國小班級試驗，原本數學全班平均73分，使用智慧黑板上課一年後全班平均提升至93分，目前全縣智慧黑板已普及，相信學習成就提升會漸入佳境。

議員李明哲質詢表示，近3年雲林國中生會考成績統計資料，各科成績在基礎B占多數約50至70%，精熟度A占10至16%，待加強C為15至34%，其中英語、數學表現最不理想，C的比率在2024年分別高達35.98%、31.76%。

李明哲認為，學習成就非一蹴可幾，且國中教育又是重要階段，希望縣府能朝向將C減至30%以下，A提高到18至20%的目標努力。

1名雲縣的國中校長表示，不只會考，包括學力檢測結果都顯示縣內國中生的英、數兩科相較六都表現較弱，但學校課程都一樣，觀察主因是社經背景、文化刺激不如都會地區，家庭、社會環境都有影響，縣府大力在教學上應用智慧科技，可以拓展孩子視野，效果仍有限，就像有看過蘋果，沒實際吃過仍無法體會蘋果的香甜，建議須挹注實體的文化刺激。

商品推薦