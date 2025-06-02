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影／嘉義女中畢業典禮 男教官萌舞同樂畢業作驚豔全場
國立嘉義女中今天舉行畢業典禮，典禮以勁歌熱舞帶動全場，不止是學生表演，師長也受邀上台同樂，當中即將退休的教官李政陽也上台和學生一齊演出，舞蹈中頻頻出現可愛的動作嗨翻現場。李政陽平日在校園和學生有如好朋友般相處，去年校慶他還扮女啦啦隊員，與學生大跳啦啦隊舞，教官舞藝驚豔全場。
今天嘉女舉辦畢業典禮，在禮堂畢業生以熱舞帶動氣氛，接著一一邀請師長們上台同樂，當中身著軍裝的教官李政陽一上台立即獲得學生們的驚聲尖叫，現場氣氛立即熱絡起來，李政陽隨著音樂聲逐漸跟著學生比做起舞蹈動作，每當有可愛動作即獲得學生尖叫聲，嗨翻現場。
李政陽說，學生都叫我「欸冷」，在嘉女任教10年。因為軍人階級年限的關係，今年7月11日將退休，所以每天都很珍惜在嘉女的時光，秉持「熱情、勇敢、堅持」的信念，在學校服務。
他說，「謝謝在嘉女期間3位校長的提攜、還有一群溫暖又善良的老師、同仁和家長們，以及貼心又可愛的同學們。最後感謝畢聯會的邀請完成我在嘉女的最後一舞。」
李政陽表示，退休後會從事教職，有可能再回到嘉女教書。
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