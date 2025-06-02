嘉義東石高中校長與畢業生跳16蹲 畢業典禮嗨翻天

嘉義縣東石高中今天舉行畢業典禮，不似以往的離情依依，今年以師生一齊表演讓畢業典禮熱鬧又溫馨，校長蔡吉郎也和畢業生同歡，並大跳16蹲，會場瞬間嗨翻天。

當蔡吉郎上台和畢業生一齊時，大家都期待著校長會如何表現，蔡吉郎一邊熱身一邊等待著音樂演奏，當關鍵時刻音樂一下，即下腰跳起16蹲，雖然姿態動作不是很標準，但每蹲1次立即獲得全場師生的歡呼聲，有學生大叫「開始變帥了！」，直到音樂結束，全場抱以熱烈歡呼，瞬間嗨翻禮堂！

58歲蔡吉郎2021年接任東石高中校長以來，第一次受畢業生邀請上台表演；蔡吉郎說，今年畢業生有315名，畢業典禮主要由學生畢聯會籌辦，學校有熱舞社，畢聯會想舉辦與以往不同的畢業典禮，今年著重於師生互動，學生邀請下師長都有參與演出，他們邀校長最後壓軸上場，因為平常都把學生當作自己的孩子，能體會孩子們想辦場不一樣典禮的心情。

學生告訴他要跳16蹲舞蹈，蔡吉郎4天前一有空就練習；他說，透過youtube影片訓練節奏、動作，幸好有在跑馬拉松運動，所以今天跳完後並沒有造成身體負擔。

明年的節目仍然由畢聯會籌畫，學校師長會盡量配合，讓他們留下美好回憶。 嘉義縣東石高中校長蔡吉郎受畢業生邀請上台跳16蹲，當蔡吉郎完成舞蹈現場嗨翻天。圖／翻攝臉書

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