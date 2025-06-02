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影／超特別的畢業禮物 屏榮高中送「衣架」背後意義很暖心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏榮高中送給獲獎畢業生的禮物，一個衣架，衣架上的小卡字句很暖心。圖／屏榮高中提供
屏榮高中送給獲獎畢業生的禮物，一個衣架，衣架上的小卡字句很暖心。圖／屏榮高中提供

畢業季到來，屏東縣私立屏榮高中送給每名獲獎畢業生一份禮物，打開後讓學生感到驚訝，是一個衣架，但仔細一看衣架上的小卡，隱含的寓意感到暖心，校長李欣蔓解釋，「衣架是象徵衣服的家，畢業生成為校友，屏榮永遠歡迎你回家」。

屏榮高中今舉辦畢業典禮，有畢業生在社群媒體PO學校送的禮物一個衣架，一旁配上議長獎的獎狀，讓人一度以為衣架是議長獎的禮物，校長李欣蔓說，「這是一個美麗的錯物」，議長獎送的禮物是保溫杯，也意外讓屏榮高中送給獲獎學生的「衣架」頓時在社群「火了」。

李欣蔓說，這份「衣架」的靈感，是源自於2023年4月，參加的薩提爾成長研習活動，當時有個抽卡環節，百申老師抽到的正是「衣架」，他當時笑著說「我常常把責任一件件掛在自己身上，就像衣架一樣實際」，這句話讓人印象深刻，也深深觸動人心。

李欣蔓說，她將這個象徵延續下來，從2023年起，在畢業典禮中，會送給上台獲獎的每個畢業生一個衣架，用紙袋包裝，並在衣架上附上老師親自做的卡片包獎品，衣架是在無印良品買的。

「這個衣架，不只是實用的物品，更是一個提醒」，李欣蔓說，21天效應，從生活開始，把你的信念掛起來、堅持下去，養成成功的習慣，習慣就會帶你走向成功。衣架象徵「衣服的家」，也象徵你不論走到哪裡，屏榮永遠歡迎你回家，願這個溫暖又實在的小禮物，陪伴每位畢業生迎向更好的未來。

李欣蔓說，送禮物不在於價值，重要的是心意跟意義。有畢業生收到後，很感動，「會心一笑的感覺」，也有學生說，「至少會記住這個獎！」，也有學生當下看到時「滿頭問號？」。校長也提醒學生，別忘了看一下衣架上的小卡。

屏榮高中送給獲獎畢業生的禮物，一個衣架，衣架上的小卡字句很暖心。圖／屏榮高中提供
屏榮高中送給獲獎畢業生的禮物，一個衣架，衣架上的小卡字句很暖心。圖／屏榮高中提供
屏榮高中送給獲獎畢業生的禮物，校長李欣蔓說，一個衣架，衣架上的小卡字句有隱含的寓意。記者劉星君／翻攝
屏榮高中送給獲獎畢業生的禮物，校長李欣蔓說，一個衣架，衣架上的小卡字句有隱含的寓意。記者劉星君／翻攝

衣架 禮物 畢業典禮 屏東縣

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