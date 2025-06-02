快訊

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

聽新聞
0:00 / 0:00

馬公高中、澎湖海事畢業典禮 陳光復盼懷抱信念

中央社／ 澎湖縣2日電
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復今天在國立馬公高級中學及國立澎湖高級海事水產職業學校畢業典禮，期勉500餘名「澎湖囝仔」懷抱堅定信念、走在正確道路上。

他說，兩校一直是澎湖地方教育重要基地，長年為地方、社會培育無數優秀人才，校友遍布各地、表現傑出，令人驕傲。

陳光復表示，畢業是人生重要里程碑與邁向未來嶄新篇章起點，勉勵畢業生懷抱感恩的心，感謝父母無怨無悔付出、師長細心教導，也感謝人生旅途中每個曾伸援手、默默支持的貴人。

陳光復提醒畢業生，未來無論升學或就業，不論留在澎湖、到台灣或更遠的地方，都要時刻注意自身安全，保持學習熱忱與積極進取態度，不忘初衷，勇敢逐夢，為自己人生開拓光明道路。

陳光復 畢業典禮 澎湖縣

延伸閱讀

曾遭國民黨開除黨籍 澎湖縣長初選他成第一人表態參選

澎湖龍舟賽千人競技 陳光復不忘宣導反詐騙

日本駐台代表拜會 陳光復盼推動澎日觀光交流

澎湖補助款少15.5億 縣長陳光復：壓力前所未見

相關新聞

影／超特別的畢業禮物 屏榮高中送「衣架」背後意義很暖心

畢業季到來，屏東縣私立屏榮高中送給每名獲獎畢業生一份禮物，打開後讓學生感到驚訝，是一個衣架，但仔細一看衣架上的小卡，隱含...

馬公高中、澎湖海事畢業典禮 陳光復盼懷抱信念

澎湖縣長陳光復今天在國立馬公高級中學及國立澎湖高級海事水產職業學校畢業典禮，期勉500餘名「澎湖囝仔」懷抱堅定信念、走在...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

嘉市北興國中管樂赴日交流 互動青春樂章

嘉義市立北興國中管樂班６月１日參加日本東京玉川學園舉辦的國際管樂交流演出活動，展現了學生的音樂才華、語言能力與文化素養。...

嘉義高中畢業禮 歡送20名學子上台大金榜

嘉義高中今天慶祝畢業典禮，同時欣喜迎來台灣大學申請入學榜單的揭曉。本年度嘉中共有20名學生透過多元升學管道錄取台大，展現...

影／武陵一家親！農場驚喜祝賀武陵高中畢業生 網嗨「官方CP成真」

桃園市立武陵高中今舉辦畢業典禮，意外收到來自台中武陵農場的祝福。農場場長羅籝洋特地錄製影片，為700多名畢業生送上畢業祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。