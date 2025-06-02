馬公高中、澎湖海事畢業典禮 陳光復盼懷抱信念

澎湖縣長陳光復今天在國立馬公高級中學及國立澎湖高級海事水產職業學校畢業典禮，期勉500餘名「澎湖囝仔」懷抱堅定信念、走在正確道路上。

他說，兩校一直是澎湖地方教育重要基地，長年為地方、社會培育無數優秀人才，校友遍布各地、表現傑出，令人驕傲。

陳光復表示，畢業是人生重要里程碑與邁向未來嶄新篇章起點，勉勵畢業生懷抱感恩的心，感謝父母無怨無悔付出、師長細心教導，也感謝人生旅途中每個曾伸援手、默默支持的貴人。

陳光復提醒畢業生，未來無論升學或就業，不論留在澎湖、到台灣或更遠的地方，都要時刻注意自身安全，保持學習熱忱與積極進取態度，不忘初衷，勇敢逐夢，為自己人生開拓光明道路。

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