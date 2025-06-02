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嘉市北興國中管樂赴日交流 互動青春樂章

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市北興國中與玉川學園合奏。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中與玉川學園合奏。圖／北興國中提供

嘉義市立北興國中管樂班６月１日參加日本東京玉川學園舉辦的國際管樂交流演出活動，展現了學生的音樂才華、語言能力與文化素養。校長張仁澤表示，活動不僅是一場圓夢之旅，更是學生跨越語言與文化的深刻學習體驗。

音樂會在玉川學園音樂廳舉行，北興學生全程以流利的英語主持，展現了自信與專業。演出曲目包括「Trastch polka」、「J-POP 組曲」、「七夕」、「My Heart Will Go On」及「熱鬧的嘉義市」，其中「熱鬧的嘉義市」獲得全場熱烈掌聲。

壓軸演出由北興與玉川學園聯合演奏「不只是朋友」，象徵兩校深厚的友誼與文化交流成果。

班親會會長王月桂表示，日本觀眾的掌聲讓人無比驕傲，這是孩子與家長共同的榮耀。導師江思誼分享，這次交流不僅是音樂上的成就，更是多元學習的體現，包含生活日語課程及學生親手製作的交流紀念禮物，展現了北興學生的創意與細膩。

學生邱喧甯表示，對玉川學園的美麗校園與熱情接待印象深刻；李芷妘則提到演出後的掌聲是3年努力的回報，交換禮物與乾杯更讓她倍感難忘。

最後，在日本國際文化藝術協會理事長詹采軒的帶領下，北興學生高喊「I love Japan!」，玉川學生回應「I love Taiwan!」，為此次交流劃下完美句點。北興國中管樂班用音樂連結友誼，奏響青春感動的樂章。

本次活動由宋偉銘老師擔任指揮，並由老師林青肯、江思誼及班親會會長王月桂陪同，帶領學生完成這場令人難忘的國際交流旅程。

嘉義市北興國中管樂班與玉川學園合影。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班與玉川學園合影。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中與日本玉川學園合奏「不只是朋友」。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中與日本玉川學園合奏「不只是朋友」。圖／北興國中提供

音樂會 日本 嘉義

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