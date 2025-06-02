快訊

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

單趟2100元...基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義高中畢業禮 歡送20名學子上台大金榜

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中今天慶祝畢業典禮，同時欣喜迎來台灣大學申請入學榜單的揭曉，校方與進入台大的學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉義高中今天慶祝畢業典禮，同時欣喜迎來台灣大學申請入學榜單的揭曉，校方與進入台大的學生合影。圖／嘉義高中提供

嘉義高中今天慶祝畢業典禮，同時欣喜迎來台灣大學申請入學榜單的揭曉。本年度嘉中共有20名學生透過多元升學管道錄取台大，展現卓越的學術成果與多元發展的教育理念。這些錄取生包括醫學系、電機系、法律系等頂尖科系，並涵蓋藥學系、物理治療學系、生命科學系等多個領域，充分顯示嘉中學生的多樣化興趣與優異表現。

校長陳元泰表示，學生能透過多元入學管道實現夢想，得益於嘉中完善的輔導機制與師長們的悉心指導。

數資班李定玨因參加台大醫學營確立志向，如今錄取第一志願醫學系，感謝師長指導讓他備審與面試過程順利。科學班葉家余在高中三年的探索過程中，發現自己有著喜歡與人互動與樂於助人的特質，因而決定走上醫學系這條路。科學班賴柏叡因對數理的濃厚興趣及參與科展的寶貴經驗，成功錄取電機系。雙語班蔡冠賢錄取台大電機系，將繼續在台大努力成長，期許自己成為一個有能力回饋社會的人。

此外，今年為雙語實驗班首屆畢業，多名學生也交出亮眼成績，包括錄取台大電機系、昆蟲系及生命科學系等科系。

在畢業典禮上，嘉義中學校友教育事務基金會董事長陳仁德以台大醫學系學長的身分勉勵珍惜台大的資源，拓展視野，多方學習。家長會會長高至男鼓舞學生們在未來持續努力，不負青春與理想。

學校贈送印有校訓「質實剛健」與雨豆樹圖樣的馬克杯，期許畢業生未來能心懷感恩，回饋母校。

畢業典禮 嘉義高中 台灣大學 台大

延伸閱讀

影／武陵高中收到武陵農場畢業祝福 網嗨喊「官方CP成真」

哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷走後門爭議

不是「最佳辯士」！高中生學習歷程疑造假 陽明交大醫學系發聲

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

相關新聞

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

馬公高中、澎湖海事畢業典禮 陳光復盼懷抱信念

澎湖縣長陳光復今天在國立馬公高級中學及國立澎湖高級海事水產職業學校畢業典禮，期勉500餘名「澎湖囝仔」懷抱堅定信念、走在...

嘉市北興國中管樂赴日交流 互動青春樂章

嘉義市立北興國中管樂班６月１日參加日本東京玉川學園舉辦的國際管樂交流演出活動，展現了學生的音樂才華、語言能力與文化素養。...

嘉義高中畢業禮 歡送20名學子上台大金榜

嘉義高中今天慶祝畢業典禮，同時欣喜迎來台灣大學申請入學榜單的揭曉。本年度嘉中共有20名學生透過多元升學管道錄取台大，展現...

影／武陵一家親！農場驚喜祝賀武陵高中畢業生 網嗨「官方CP成真」

桃園市立武陵高中今舉辦畢業典禮，意外收到來自台中武陵農場的祝福。農場場長羅籝洋特地錄製影片，為700多名畢業生送上畢業祝...

台南港明高中儀隊拿全國冠軍 市長黃偉哲慶賀奪最高榮譽

台南市私立港明高中參加國防部舉辦的全國高中儀隊競賽榮獲冠軍，為南市爭光，市長黃偉哲今天下午在市府掰獎表揚，除肯定師生長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。