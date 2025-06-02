嘉義高中畢業禮 歡送20名學子上台大金榜

嘉義高中今天慶祝畢業典禮，同時欣喜迎來台灣大學申請入學榜單的揭曉。本年度嘉中共有20名學生透過多元升學管道錄取台大，展現卓越的學術成果與多元發展的教育理念。這些錄取生包括醫學系、電機系、法律系等頂尖科系，並涵蓋藥學系、物理治療學系、生命科學系等多個領域，充分顯示嘉中學生的多樣化興趣與優異表現。

校長陳元泰表示，學生能透過多元入學管道實現夢想，得益於嘉中完善的輔導機制與師長們的悉心指導。

數資班李定玨因參加台大醫學營確立志向，如今錄取第一志願醫學系，感謝師長指導讓他備審與面試過程順利。科學班葉家余在高中三年的探索過程中，發現自己有著喜歡與人互動與樂於助人的特質，因而決定走上醫學系這條路。科學班賴柏叡因對數理的濃厚興趣及參與科展的寶貴經驗，成功錄取電機系。雙語班蔡冠賢錄取台大電機系，將繼續在台大努力成長，期許自己成為一個有能力回饋社會的人。

此外，今年為雙語實驗班首屆畢業，多名學生也交出亮眼成績，包括錄取台大電機系、昆蟲系及生命科學系等科系。

在畢業典禮上，嘉義中學校友教育事務基金會董事長陳仁德以台大醫學系學長的身分勉勵珍惜台大的資源，拓展視野，多方學習。家長會會長高至男鼓舞學生們在未來持續努力，不負青春與理想。

學校贈送印有校訓「質實剛健」與雨豆樹圖樣的馬克杯，期許畢業生未來能心懷感恩，回饋母校。

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