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影／武陵一家親！農場驚喜祝賀武陵高中畢業生 網嗨「官方CP成真」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
武陵農場場長羅籝洋錄製影片，為武陵高中畢業生送上祝褔，引發畢業生驚呼。圖／校方提供
武陵農場場長羅籝洋錄製影片，為武陵高中畢業生送上祝褔，引發畢業生驚呼。圖／校方提供

桃園市立武陵高中今舉辦畢業典禮，意外收到來自台中武陵農場的祝福。農場場長羅籝洋特地錄製影片，為700多名畢業生送上畢業祝賀，現場學生驚喜聲四起，影片上網後更引發網友熱烈討論，紛紛笑稱「官方CP實錘了」。

武陵高中是桃園第一志願高中，因與遠在台中的武陵農場同名，長期以來令許多人好奇是否有關聯。校方透露，家長會輔導會長黎子豪日前造訪武陵農場時，正好遇見場長羅籝洋，聊天中提及2個「武陵」的同名巧合，因此邀請他為即將畢業的孩子們錄製祝福。適逢武陵農場62周年場慶，羅籝洋也欣然接受，成就今年畢業典禮最溫馨的驚喜。

畢業典禮當天，700多位畢業生齊聚一堂，家長們更是擠滿二樓觀禮台。當武陵農場的祝福影片一播出，立刻引爆全場熱烈反應。羅籝洋在影片中說「恭喜大家完成3年高中教育，邁向人生新的旅程。希望大家在未來的日子裡，都能健康快樂，祝福所有同學鵬程萬里，都能考上理想的學校。」

這段溫馨的祝福影片被畢業生分享到網路後，瞬間成為熱門話題。網友們發揮創意留言「我以前一直以為武陵農場在武陵附近」、「都是武陵人，都是一家人」、「兩個宇宙要合併了嗎」、「畢業後可以直接去武陵農場上班」，幽默留言讓這份美好祝福更添話題性。

畢業典禮 武陵農場 桃園 影片

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