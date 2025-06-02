影／武陵一家親！農場驚喜祝賀武陵高中畢業生 網嗨「官方CP成真」
桃園市立武陵高中今舉辦畢業典禮，意外收到來自台中武陵農場的祝福。農場場長羅籝洋特地錄製影片，為700多名畢業生送上畢業祝賀，現場學生驚喜聲四起，影片上網後更引發網友熱烈討論，紛紛笑稱「官方CP實錘了」。
武陵高中是桃園第一志願高中，因與遠在台中的武陵農場同名，長期以來令許多人好奇是否有關聯。校方透露，家長會輔導會長黎子豪日前造訪武陵農場時，正好遇見場長羅籝洋，聊天中提及2個「武陵」的同名巧合，因此邀請他為即將畢業的孩子們錄製祝福。適逢武陵農場62周年場慶，羅籝洋也欣然接受，成就今年畢業典禮最溫馨的驚喜。
畢業典禮當天，700多位畢業生齊聚一堂，家長們更是擠滿二樓觀禮台。當武陵農場的祝福影片一播出，立刻引爆全場熱烈反應。羅籝洋在影片中說「恭喜大家完成3年高中教育，邁向人生新的旅程。希望大家在未來的日子裡，都能健康快樂，祝福所有同學鵬程萬里，都能考上理想的學校。」
這段溫馨的祝福影片被畢業生分享到網路後，瞬間成為熱門話題。網友們發揮創意留言「我以前一直以為武陵農場在武陵附近」、「都是武陵人，都是一家人」、「兩個宇宙要合併了嗎」、「畢業後可以直接去武陵農場上班」，幽默留言讓這份美好祝福更添話題性。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言