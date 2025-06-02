台南港明高中儀隊拿全國冠軍 市長黃偉哲慶賀奪最高榮譽

台南市私立港明高中參加國防部舉辦的全國高中儀隊競賽榮獲冠軍，為南市爭光，市長黃偉哲今天下午在市府掰獎表揚，除肯定師生長期投入與優異表現，也稱許全體團隊展現出高度紀律、團隊合作與堅強意志，成功奪下全國最高榮譽。

市長黃偉哲表示，港明高中的傑出表現，不僅展現學生在技術與精神層面的優異成果，更代表台南教育長期推動品格培育、團隊合作與多元展能的實質成效，這份榮耀，不只是屬於港明高中，更是南市青年學子學習的榜樣。

教育局長鄭新輝說，國防部舉辦的全國高中儀隊競賽，採北、中、南三區分區初賽制，共有來自全國45所高中參加。經激烈選拔，各區表現優異的隊伍晉級總決賽，港明高中在激烈競爭中脫穎而出，榮獲冠軍相當不易，充分展現學生自信、穩健的儀態與深厚訓練成果。

港明高中表示，該校儀隊成立13年，在平時訓練中，隊員們即使遇到下雨也堅持照常練習，並常利用中午時間加強排練，充分展現學生自律與毅力。教育局指出，此次在國防部主辦的全國儀隊競賽中，港明高中勇奪隊史首座全國冠軍，為台南教育增添光采；未來市府將繼續打造更多元且卓越的學習環境，讓每位學生都能在適性發展中綻放光芒。 台南市私立港明高中參加國防部舉辦的全國高中儀隊競賽榮獲冠軍，為南市爭光。記者鄭惠仁／攝影

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