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校園美感實踐計畫第6年 階梯教室改造成特教生攀岩場

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
原先是充滿限制的階梯教室，透過校方與設計團隊的共創，改造為特教生專屬的室內攀岩場。圖／台灣設計研究院提供
原先是充滿限制的階梯教室，透過校方與設計團隊的共創，改造為特教生專屬的室內攀岩場。圖／台灣設計研究院提供

將階梯式視聽教室打造成特教生專屬的室內攀岩場，改造雜物間成為讓孩子能開啟內心對話的諮商空間。「學美・美學——校園美感設計實踐計畫」邁入第6年，今年共有21所學校參與。教育部長鄭英耀今天出席成果分享會指出，校園的建築、空間都是不會說話的老師，默默傳遞許多共同價值，或是對社會批判的反思。

教育部及台灣設計研究院5月27日至7月27日在台北松山文創園區內的台灣設計館推出「學美・美學」計畫年度展覽「學美場景Action！」分享全台各地校園的美感設計改造故事。

鄭英耀致詞時說，日前至中國醫藥大學了解學校美術館的規畫，知道他們找了建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）親自設計，也讓他反思過去在世界各國交流、旅遊的經驗，很多非常美的建築其實都在傳遞一些訊息，包含地文化、人類智慧的累積。他表示，校園的建築、空間都是不會說話的老師，默默傳遞許多共同價值，或是對社會批判的反思。

建築師林可方、陳宣如將台東大學附屬特殊教育學校的階梯式視聽教室，改造成全台首座特教生室內攀岩場。建築師以原民神話繪本「樹上的魚：Lokot鳥巢蕨」為設計靈感，按照階梯教室原本的結構、高低落差，轉化為不同挑戰強度的攀岩設施，從有軟墊的簡易攀爬牆，到中階難度報時路線，還有高階攀岩結合繩索挑戰，讓不同能力的特教學生都能強化肢體發展。

今年也有學校改造學校輔導空間，如台北市新湖國小與設計團隊時刻建築，在原本的一個諮商室外增加2個新的空間，入口玄關為藍白色系，往內的晤談空間是溫暖粉橘色系，再進入深處則是藍色系為主的冷靜區。屏東縣大成藝術實小與設計團隊拾五設計，將原本堆滿雜物的閒置空間，改造成諮商與多功能探索空間，打破既有圓形場域，以偏移圓形與正舉行組合塑造空間，營造非對稱的空間感，希望能讓人放下外在束縛、開啟內心對話。

高雄市鳳山國中多年來將社會情緒學習融入表演藝術課程，圓圖設計以情緒的海浪為靈感，透過曲線牆與黑布幕創建出如浪花起伏的劇場，實踐「創意舞台」主題下，表藝教學與情緒課題並重的精神，讓學生在具包容感的空間裡構築內心的力量。

校園 建築師

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