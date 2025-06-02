快訊

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

去年會考成績不理想…雲林國中生英、數C級逾三成 議員憂心關切

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣國中生連續3年國中教育會考成績中的英語、數學科待加強C占比都超過30%，縣議員李明哲（圖上）今在議會質詢，要求縣府提升學習成效，縣長張麗善（圖下）指出，將持續推動創新教學與教育資源整合。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣國中生連續3年國中教育會考成績中的英語、數學科待加強C占比都超過30%，縣議員李明哲（圖上）今在議會質詢，要求縣府提升學習成效，縣長張麗善（圖下）指出，將持續推動創新教學與教育資源整合。記者陳雅玲／翻攝

雲林國中生連續3年國中教育會考成績中的英語、數學科待加強C占比都超過30%，縣議員李明哲今在議會質詢，要求縣府提升學習成效，將C降至30%、精熟A提高到18至20%，縣長張麗善指出，將持續推動創新教學與教育資源整合，提升學生學習表現。

李明哲今在議會關心近3年雲林國中生會考成績統計資料，指雲林縣各科成績在基礎B占多數約50至70%，精熟度A占10至16%，待加強C為15至34%，其中英語、數學表現最不理想，C的比例在2024年分別高達35.98%、31.76%。

李明哲說，學生學習成就非一蹴可幾，且國中教育又是重要階段，希望縣府能朝向將C減至30%以下，A提高到18至20%的目標努力。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣國中會考成績基礎B的占比各科平均皆在全國平均以上，縣府近年透過國教輔導團、科技數位學習等多項措施提升教學品質，朝向加A減C，其中包括智慧黑板的應用，在縣內某國小班級試驗，原本數學全班平均73分，使用智慧黑板上課一年後全班平均提升至93分，目前全縣智慧黑板已普及，相信學習成就提升會漸入佳境。

張麗善表示，縣府已建置「智慧校園APP平台」，即時傳遞教育政策與學校資訊，並透過師資培訓推動智慧科技教學，各學區也設立科技自造教育中心，培養學生對科技的興趣與實作能力，未來會持續推動創新教學與教育資源整合，提升雲林縣整體教育品質與學習成就。

雲林 李明哲 數學科 國中生 國中教育會考 升學

延伸閱讀

一般性補助款被刪影響地方施政 雲林縣長張麗善將提訴願

中央統刪地方補助 張麗善：將提訴願捍衛縣民權益

獲五星肯定 張麗善：讓鄉親大聲說出我是雲林人

不只統刪！統籌分配稅款也短撥緩撥 張麗善：中央三殺地方政府

相關新聞

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

去年會考成績不理想…雲林國中生英、數C級逾三成 議員憂心關切

雲林縣國中生連續3年國中教育會考成績中的英語、數學科待加強C占比都超過30%，縣議員李明哲今在議會質詢，要求縣府提升學習...

「為夢想而跑」明道中學畢聯會發起 累積里程數挑戰到月球的距離

畢業季到了，明道中學畢聯會學生為此發起「為夢想而跑-用腳丈量世界」活動，號召全校畢業班師生、家長用跑步鍛鍊身體、傳遞正向...

秀峰高中新校舍下學期啟用 侯友宜指示通學環境要跟上

新北市長侯友宜今到汐止秀峰高中，視察忠孝樓、仁愛樓新建工程，新校舍預計今年底完工，師生下學期即可使用，接著拆除舊仁愛樓，...

家長緊張！新北公幼明抽籤 1.8萬幼兒搶1萬個名額

114學年度新北市公立及非營利幼兒園招生，今年有1萬8607人報名，共有1萬68位名額直播抽籤。新北教育局長張明文表示，...

生命教育不只是摸動物 柴犬校園巡迴學生驚呼：飼養很花錢

生命教育近年成為校園熱門課題，新北動保處每年與國中小學合作，強調真正的生命教育，不應僅停留在摸動物的表面體驗，而是引導孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。