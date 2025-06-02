去年會考成績不理想…雲林國中生英、數C級逾三成 議員憂心關切

雲林縣國中生連續3年國中教育會考成績中的英語、數學科待加強C占比都超過30%，縣議員李明哲今在議會質詢，要求縣府提升學習成效，將C降至30%、精熟A提高到18至20%，縣長張麗善指出，將持續推動創新教學與教育資源整合，提升學生學習表現。

李明哲今在議會關心近3年雲林國中生會考成績統計資料，指雲林縣各科成績在基礎B占多數約50至70%，精熟度A占10至16%，待加強C為15至34%，其中英語、數學表現最不理想，C的比例在2024年分別高達35.98%、31.76%。

李明哲說，學生學習成就非一蹴可幾，且國中教育又是重要階段，希望縣府能朝向將C減至30%以下，A提高到18至20%的目標努力。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣國中會考成績基礎B的占比各科平均皆在全國平均以上，縣府近年透過國教輔導團、科技數位學習等多項措施提升教學品質，朝向加A減C，其中包括智慧黑板的應用，在縣內某國小班級試驗，原本數學全班平均73分，使用智慧黑板上課一年後全班平均提升至93分，目前全縣智慧黑板已普及，相信學習成就提升會漸入佳境。

張麗善表示，縣府已建置「智慧校園APP平台」，即時傳遞教育政策與學校資訊，並透過師資培訓推動智慧科技教學，各學區也設立科技自造教育中心，培養學生對科技的興趣與實作能力，未來會持續推動創新教學與教育資源整合，提升雲林縣整體教育品質與學習成就。

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