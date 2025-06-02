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「為夢想而跑」明道中學畢聯會發起 累積里程數挑戰到月球的距離
畢業季到了，明道中學畢聯會學生為此發起「為夢想而跑-用腳丈量世界」活動，號召全校畢業班師生、家長用跑步鍛鍊身體、傳遞正向力量。畢聯會也設計了專屬網站累積里程數，據統計，4月份累積至今，已經超過繞台灣一圈的1150公里。
畢聯會會長吳琦薰說，此活動的發起，是希望改變年年在畢業前夕舉辦的班際籃球賽，希望可以讓更多人參與其中，並有傳承意義。在師生們集思廣益下，選擇用大家都容易參與的跑步。
她說，活動將一路累積到56周年校慶，也鼓勵全校親師生為青春留下印記，雙腳丈量世界、奔向夢想，說不定可以挑戰到月球的距離。
校長汪大久說，越運動越優秀，以團隊合作取代競爭，且可以延續及傳承，感謝畢聯會同學們的用心，讓畢業季有新的面貌，留下更多青春記憶。
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