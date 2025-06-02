快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

「為夢想而跑」明道中學畢聯會發起 累積里程數挑戰到月球的距離

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學畢聯會學生發起「為夢想而跑-用腳丈量世界」活動，號召全校畢業班師生、家長用跑步鍛鍊身體、傳遞正向力量。圖／明道中學提供
明道中學畢聯會學生發起「為夢想而跑-用腳丈量世界」活動，號召全校畢業班師生、家長用跑步鍛鍊身體、傳遞正向力量。圖／明道中學提供

畢業季到了，明道中學畢聯會學生為此發起「為夢想而跑-用腳丈量世界」活動，號召全校畢業班師生、家長用跑步鍛鍊身體、傳遞正向力量。畢聯會也設計了專屬網站累積里程數，據統計，4月份累積至今，已經超過繞台灣一圈的1150公里。

畢聯會會長吳琦薰說，此活動的發起，是希望改變年年在畢業前夕舉辦的班際籃球賽，希望可以讓更多人參與其中，並有傳承意義。在師生們集思廣益下，選擇用大家都容易參與的跑步。

她說，活動將一路累積到56周年校慶，也鼓勵全校親師生為青春留下印記，雙腳丈量世界、奔向夢想，說不定可以挑戰到月球的距離。

校長汪大久說，越運動越優秀，以團隊合作取代競爭，且可以延續及傳承，感謝畢聯會同學們的用心，讓畢業季有新的面貌，留下更多青春記憶。

青春 里程數 夢想

延伸閱讀

典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感

台大畢典沒放畢業歌「上台大便」 校方：徵選時沒註明會播

品嘗明道中學巧克力 帛琉總統惠恕仁：安排帛琉學生來學

不僅載人登月…中俄簽備忘錄 要蓋月球核電廠

相關新聞

家長緊張！新北公幼明抽籤 1.8萬幼兒搶1萬個名額

114學年度新北市公立及非營利幼兒園招生，今年有1萬8607人報名，共有1萬68位名額直播抽籤。新北教育局長張明文表示，...

生命教育不只是摸動物 柴犬校園巡迴學生驚呼：飼養很花錢

生命教育近年成為校園熱門課題，新北動保處每年與國中小學合作，強調真正的生命教育，不應僅停留在摸動物的表面體驗，而是引導孩...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

「為夢想而跑」明道中學畢聯會發起 累積里程數挑戰到月球的距離

畢業季到了，明道中學畢聯會學生為此發起「為夢想而跑-用腳丈量世界」活動，號召全校畢業班師生、家長用跑步鍛鍊身體、傳遞正向...

秀峰高中新校舍下學期啟用 侯友宜指示通學環境要跟上

新北市長侯友宜今到汐止秀峰高中，視察忠孝樓、仁愛樓新建工程，新校舍預計今年底完工，師生下學期即可使用，接著拆除舊仁愛樓，...

新北鼓勵在地就學 發展特色課程

為提升在地就學意願，新北教育局推「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入逾5000萬支持高中職學校發展特色課程，鏈結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。