秀峰高中新校舍下學期啟用 侯友宜指示通學環境要跟上

新北市長侯友宜今到汐止秀峰高中，視察忠孝樓、仁愛樓新建工程，新校舍預計今年底完工，師生下學期即可使用，接著拆除舊仁愛樓，明年6月完工。配合新校舍啟用，侯友宜指示應全面翻修周邊人行步道，提供師生及民眾更完善、安全的通行環境。

秀峰高中舊忠孝樓1984年落成，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，2019年11月間曾發生教室天花板整片混凝土剝落，師生面臨安全威脅。舊仁愛樓1971年落成，已逾使用年限，因結樓老舊、耐震力不足，市府決定一併重建。

侯友宜上午到秀峰高中，聽取負責施工的新北市新建工程處長簡必琦簡報工程現況。立委廖先翔和新北市議員白珮茹、張錦豪、周雅玲，還有多名里長也到場，關心汐止「最高學府」的建設及發展願景。

秀峰高中兩棟教學大樓重建工程總經費為7.3億多元，中央補助664萬元，幾乎全由市府編列預算支應。舊忠孝樓2023年間拆除後，在校園L型基地興建新忠孝樓和新仁愛樓，今年5月可完成結構體，11月點交給校方建置教學設備，明年寒假過後師生即可上課使用。舊仁愛樓會在明年寒假間拆除，並施作景觀工程，明年6月全面完工。

侯友宜表示，汐止區人口逐年攀升，學齡人口就學需求也提高。秀峰高中校舍重建，導入綠建築理念，結合自然採光及節能減碳，希望打造兼具環保、安全與高效學習的現代校園，提供師生更優質的教學和學習環境。

工務局長馮兆麟說，新校舍完工後，加上原有的校舍，建築群呈現五角形配置，透過打開中庭及開放穿堂設計，以及校舍建築最高處朝向汐止市區，彰顯校園形象。考量汐止多雨的氣候，新校舍以淺灰色為主體色調，點綴鮮豔烤漆金屬板，展現出具未來感的新疑校園建築風格。

秀峰高中新忠孝樓和新仁愛樓，分別為地下1層、地上7、6層樓建築物，共有39間普通教室、12間專科教室及行政空間。地下室另可提供45格汽車停車位、75格機車停車位供教職員使用，免除現在只能停在校園空間，會與人流交會的困擾。 新北市汐止秀峰高中新建忠孝樓、仁愛樓，預計下學期即可讓師生使用。市長侯友宜（右一）今天聽取工程簡報後，指示一併做好周邊通學環境。記者邱瑞杰／攝影

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