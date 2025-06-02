北市公立國小新生線上報到 開學可領鮮奶或豆漿

台北市教育局今天提醒，從2日到11日，公立國民小學新生全面採行至「新生報到入口網」線上報到，完成數位學生證照片上傳等作業，開學可憑北市數位學生證兌領鮮奶或豆漿。

針對北市公立國小新生報到、4月起推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策的搭配運作，教育局發布新聞稿說明，新生報到全面採行線上報到，家長免到校、免填寫紙本表單，但要至「新生報到入口網」完成線上報到、上傳數位學生證照片及課後活動選課等新生報到作業。

教育局提醒家長，確實完成上述動作，開學即可拿到北市數位學生證，憑證兌領鮮奶或豆漿。

此外，教育局補充，有關新生報到，需現場報到的家長可洽學童就讀學校註冊組詢問；入學問題可撥打1999或02-27208889轉6373，詢問教育局國小教育科。

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