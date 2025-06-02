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家長緊張！新北公幼明抽籤 1.8萬幼兒搶1萬個名額

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生，將於6月3日中午12時直播抽籤。圖／新北教育局提供
新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生，將於6月3日中午12時直播抽籤。圖／新北教育局提供

114學年度新北市公立及非營利幼兒園招生，今年有1萬8607人報名，共有1萬68位名額直播抽籤。新北教育局長張明文表示，今年持續採「多志願、不限園數」的選填機制，每位幼生所填志願皆有機會正取，若未正取也會依第一志願排序列備取，提供家長更大彈性，也提高幼兒錄取的可能性。

教育局已在5月23至27日，完成新北市公立及非營利幼兒園登記資格審件，5月29日前完成補件審查，抽籤將於明日中午12時直播，結果於下午3時公告「新北市公立及非營利幼兒園招生網站」（https://kid123.ntpc.edu.tw），家長屆時可上網查詢結果。

教育局說，正取生採「線上報到」方式辦理，報到時間自6月3日下午3時起至6月4日下午6時止，逾時未報到視同放棄錄取資格，請家長務必依照時間至招生網站完成報到。新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生簡章已公告於教育局網站(https://www.ntpc.edu.tw)、新北市幼兒教育資源網(http://kidedu.ntpc.edu.tw) 及新北市公立及非營利幼兒園招生網站(https://kid123.ntpc.edu.tw) ，歡迎家長多加運用並詳閱簡章，留意線上報到時間，保障孩子入園權益。

教育局 幼兒園

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