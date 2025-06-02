生命教育不只是摸動物 柴犬校園巡迴學生驚呼：飼養很花錢

生命教育近年成為校園熱門課題，新北動保處每年與國中小學合作，強調真正的生命教育，不應僅停留在摸動物的表面體驗，而是引導孩子學會真正的尊重，去年9月起特別與講師米爸與柴犬小米合作巡迴各校，講授愛護動物生命教育課程，至今共舉辦38場，感動5267位學童，廣獲師生好評。

米爸講師從事全台灣免費巡迴教學活動7年至今超過800場次巡迴，用心地推動「飼主責任」是從理解狗的習性開始，通常會問學生喜歡被陌生人摸的人請舉手，通常現場只剩下呼吸聲，沒有人喜歡被陌生人摸，動物也一樣，尊重才是真正的愛，而飼主責任就是讓尊重變成每天的行動指南，比如帶狗去看煙火，對牠來說是生理壓力，對飼主卻認為狗也要一同享受這場美麗的轟隆聲響煙花秀，真正的同理是選擇不帶牠去，做個好飼主。

水源國小黃老師說，看到孩童實際上課時，當柴犬小米在孩童旁邊走一圈時，每個孩童都安靜地讓小米走過去，沒有任何人發出聲音或隨意摸牠，在過程中發現小孩懂得尊重並理解牠，覺得這課程很有意義；秀山國小鄭老師表示，米爸講師與柴犬小米互動時，丟顆球給正處於躁動的小米紓壓，讓孩童對狗狗的世界有更深刻的了解，原來狗狗也會感到緊張與無聊。

八里國小郭老師則設計學習單，讓孩子們計算飼養一隻寵物1年要花多少錢，養到15年後共花多少錢，許多孩子計算完之後都驚呼連連，原來要養一隻同伴動物一年要花費少則數萬元，多則10多萬元。飼主應要先衡量自己能力，以及事先做功課了解狗的習性，比如聲音比較敏感、不可眼睛直視牠、也不能隨便亂摸狗，須先詢問過主人同意，也不能直接摸牠的頭部，在與米爸講師帶來的柴犬小米老師跟台下孩童互動時，大家都十分開心與緊張，覺得米爸講師在教學上生動活潑，並告訴孩童看到流浪犬時要懂得保護自己，眼睛不能直視牠並要緩慢繞離現場。

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