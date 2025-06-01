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在地就學提高至8成 新北每年砸逾5000萬發展校本課程

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北高中帶領學生參觀半導體實驗室。圖／新北教育局提供
新北高中帶領學生參觀半導體實驗室。圖／新北教育局提供

為提升在地就學意願，新北教育局2022年推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入超過5000萬，支持高中職學校發展特色課程，並鏈結大專校院資源、向下扎根國中小，在地就學率已從7成提升至8成。

新北高中擔任「資訊科學」總召學校，與民高中、泰山高中、秀峰高中、竹圍高中及丹鳳高中共組策略聯盟，並跟台科大、淡江、銘傳與華梵等大學，推出大數據、人工智慧、無人機與半導體課程，每年辦理年度成果發表；新北高中學生曾蕾嫻分享，自己因為參與課程，更進一步認識自己對科技領域的興趣與專長優勢，立志將在相關領域深造。

明德高中以「自然探究與實作」為主題，於三鶯區辦理「明德盃」國中自然探究競賽，向下扎根科學教育，深化國中學生對探究式學習的認識與實踐。明德高中國中部學生黃海洺分享，參加自然探究競賽從設計實驗到撰寫報告，全靠自主與自律完成，是非常具挑戰且帶來很高成就感的學習經驗。

安康高中發展AI、FRC機器人、環境美學與自然公民探究等跨域課程，讓國中小學生親身參與科技與社會議題探索，營造優質學習氛圍。福和國中呂姓學生說，參與FRC機器人課程，學會許多電子零件與應用知識，對將來進入技藝班很有幫助。

三民高中則聚焦新媒體教育，與蘆洲國中及鷺江國中共同開設社團與雙語營隊，從Podcast製作、燈光音響到媒體素養講座，強化學生表達與跨域溝通力。三民高中國中部學生林育賢說，透過實作活動學習活用新媒體，也增強了自我表達與創作的信心。

安康高中開設FRC機器人實作課程。圖／新北教育局提供
安康高中開設FRC機器人實作課程。圖／新北教育局提供
明德高中辦理國中自然探究實作競賽說明實驗規範。圖／新北教育局提供
明德高中辦理國中自然探究實作競賽說明實驗規範。圖／新北教育局提供

科學 新媒體 新北

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