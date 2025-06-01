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校園新鮮事／嘉義市輔仁中學文化交流 暖心觸動加拿大學生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市輔仁中學2023年起與加拿大聖瑪麗大學合作，每年10至12月，聖大學生來台實習，與學子交流。圖／輔仁中學提供
嘉義市輔仁中學2023年起與加拿大聖瑪麗大學合作，每年10至12月，聖大學生來台實習，與學子交流。圖／輔仁中學提供

嘉義市天主教私立輔仁中學2023起與加拿大聖瑪麗大學展開國際合作，每年10至12月，聖大學生來台教育實習，與輔中學子進行外語、文化交流；校長李國榮說，地球村愛跨越國界，聖大實習教師走進校園，拓展學生國際視野，也為人生增添新奇難忘教學體驗。

聖大學生安娜、麥迪返國前分享2個月教學心得，有句名言：「當你從世界另一端看見月光，你就再也不是原來的你。」深深觸動他們，在輔中教書是非常美好經歷。

與加拿大有差異的教學方式，讓他們在教學上學會更多彈性與適應力。他們幫助學生建立說英語自信，鼓勵學生「犯錯沒關係，因為我們也會犯錯」，營造輕鬆學習空間，讓學生自在練習，不需擔心出錯。

教學之餘，他們踏遍全台各地，感受土地自然之美與人情溫暖，接待家庭熱情用關懷與愛接納他們，分享彼此故事，從陌生人變朋友。台灣風景人情深深烙印心中，教他們保持好奇，勇敢迎接挑戰。

接待家庭學生鄭幼旻說，安娜、麥迪開朗笑容帶給人溫暖。接待過程免不了文化磨擦，印象最深刻是，有次安娜喝完手搖飲，把杯子丟進廚房垃圾桶，他馬上提醒台灣飲料杯、紙盒、紙袋要回收，安娜聽完大讚，因為加拿大家庭沒回收資源，讓她學到寶貴一課。

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