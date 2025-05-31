屏北高中攜清大 原民教育班族語認證考通過率逾9成

依據12年國教總綱規定，高中階段原住民重點學校應於部定必修與校訂課程開設6學分原住民族語文課程。教育部國教署補助課程經費，鼓勵學校多元推動本土語文教育，國立屏北高中就與國立清華大學合作成立「小清華原住民實驗教育班」，近3年族語認證考通過率逾9成。

教育部表示，屏北高中和清大合作，成立小清華原住民實驗教育班，透過正式課程、社團活動與跨文化交流等方式，推動族語學習與原住民文化教育，除了與一般課程同步外，更開設多門原住民族教育課程，涵蓋原住民生態智慧與文化知識體系。

教育部說，學生也依族語別分組學習，並參加族語認證考試，近3年中級以上通過率超過9成，累計15名學生取得中高級認證，表現優異。

另外，宜蘭縣立南澳高中，透過原民文化知識探索與泰雅傳統生活工藝課程，讓學生深入體驗原住民文化精髓。文史探索課程以專題探究及部落踏查為核心，學生親訪耆老、記錄口述歷史，進一步理解泰雅族歲時祭儀與傳統禁忌，建構扎實的族群文化認同。

教育部也表示，南澳高中推行工藝課程，聚焦泰雅族的傳統技藝，包括弓織肩背帶、藤編背簍、傳統地機與高織機編織，以及弓箭製作等。學生掌握傳統技術也結合創新設計理念，嘗試文創商品開發，透過現代媒體平台推廣傳統文化。

國教署表示，參與學生透過原住民族語文課程及實際體驗，對於原住民族傳統文化、生活習俗都有更深入的理解，期望學生透過學習原住民族傳統文化習俗與深度體驗，進而理解及尊重族群間的文化差異，提升學生對原民文化內涵的認知，展現原民族語課程與生活文化的結合。

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