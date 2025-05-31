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屏北高中「小清華」 中級族語認證通過率逾9成

中央社／ 台北31日電

屏北高中和清華大學合作「小清華」原住民實驗教育班，透過多元課程活動，傳承原住民族語言和智慧，近3年，中級以上族語認證通過率超過9成。

教育部今天發布新聞稿，介紹全國各地高中透過國民及學前教育署補助，以多元方式推動本土語文教育。其中原住民族重點學校，依規定須在「部定必修」與「校訂課程」中合計開設6學分原住民族語文課程。

國立屏北高中位於屏東縣鹽埔鄉，地區較為偏遠，近年與清華大學合作成立「小清華」原住民實驗教育班，透過正式課程、社團活動與跨文化交流等多元方式，推動族語學習與原住民文化教育。

屏北高中開設多門原住民族教育課程，涵蓋原住民生態智慧與文化知識體系。學生依族語別分組學習，並參加族語認證考試，近3年中級以上通過率超過9成，累計15名學生取得中高級認證，表現優異。

宜蘭縣立南澳高中的文史探索課程。以專題探究及部落踏查為核心，讓學生訪問耆老、記錄口述歷史，進一步理解泰雅族歲時祭儀與傳統禁忌，建構紮實的族群文化認同。

南澳高中的工藝課程，聚焦泰雅族的傳統技藝，包括弓織肩背帶、藤編背簍、傳統地機與高織機編織，以及弓箭製作等。學生不僅掌握傳統技術，更結合創新設計理念，嘗試文創商品開發，透過現代媒體平台推廣。

教育部期待學生透過原住民族語文課程及實際體驗，對原住民族傳統文化、生活習俗有更深入理解，進而尊重族群間文化差異。

泰雅族 原住民族 南澳

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