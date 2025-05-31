屏北高中「小清華」 中級族語認證通過率逾9成

一年一度的端午節就要到了，在淡水也是清水祖師繞境活動的開始，而這場年度大活動，由打擊樂藝術家黃淨偉，今年要帶領淡水各國小學校的鼓隊學童，並與南北軒社一起要在繞境隊伍當中來進行演出與繞境，有10位的成員以及淡江大學約20多位的大學生一起共同參與，學童們從平時就開始不斷練習，他們對從過去的觀眾身分到現在變成要參與其中，也感到相當開心。

2025-05-29 18:44