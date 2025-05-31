基隆女中加碼搶學生 獎學金最高36萬
基隆市府鼓勵學子在地就學，訂最高30萬元獎學金，鼓勵學子選擇就讀4所市立高中升學。其中基隆女中114學年度起「加碼」，祭出3年最高36萬元獎學金，是4校中最高，更希望吸引雙北學生就學。
基隆市政府獎學金發放規定，參加各種入學管道，經錄取就讀基隆4所市立高中，會考轉換分數20到35分，每學期可獲5千到5萬不等獎學金，3年最高30萬元，不少學生捨棄台北名校在地就學。
基隆4所市立高中皆發展特色教學留住學生，基女今年有一名校友捐助600萬元，學校決定用來吸引學生在地就學。校長林三維說，今年9月開學後，將用來發放獎學金，「留住好學生，不要往台北跑」。國中會考轉換分數20到35分每學期6千到6萬元不等；20到24分要維持全年級前30%、35分每學期6萬元，但要維持全年級前5%。
基女數理科技實驗班有台積電獎學金，雙語教育實驗班有外師授課，人文AI實驗學程也與政大合作3D虛擬實境課程。林三維表示，除吸引學生在地就學，也希望吸引雙北學生，規畫學生專車可從北市府轉運站、基隆火車站接駁學生到校。
基隆市教育處表示，就近入學可有更多時間培養專長與興趣，不需有台北名校迷思，學生縮短就學通勤時間也能轉化在念書或休息上。
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