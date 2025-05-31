北市陽明高中棒球隊要廢？教育局否認

北市棒球名校面臨外縣市挖角難題，議員鍾佩玲指出，教育局為集中資源留住人才，考慮廢陽明高中棒球隊、留下大理高中棒球隊。教育局強調，沒規畫學校棒球隊退場，祭出「廣植基層」、「重點培育」兩大策略，留住棒球人才。

北市現有12所棒球體育班學校，高中3校為大理高中、陽明高中、南港高工。議員鍾佩玲表示，廢掉一間高中棒球隊，選手上場的機會變得比較小，影響非常大；她支持集中資源，但教育局若要廢棒球隊，討論過程要公平、公正、公開。

教育局長湯志民回應，目前是討論三級棒球的整合，希望國小得冠隊伍於升國中後，能夠集中資源，而非要把哪個學校隊伍廢掉；該案尚在討論階段，還未向府級完整報告。

陽明高中校長蔡哲銘說，教育局一直支持棒球隊，例如棒球隊教練今年65歲屆齡退休，教育局也會為球隊聘用新教練，教育局也邀學校一起討論資源整合。

「手心、手背都是肉。」大理高中校長楊廣銓認為，陽明高中位處北區，大理高中則是南區，兩校持續發展，盡量將選手留在北市。港工現況是3校中最辛苦，即使有很棒的投捕、打擊練習場等環境條件，但生源、教練不穩定，應思考後續發展策略。

教育局強調祭出兩大策略，一是「廣植基層」，以社團、棒球群組交流等活動擴大棒球人口基數；二為「重點培育」，將集中資源重點栽培具潛力冠軍隊伍，鞏固四級銜接系統，強化棒球人才在地發展意願。

商品推薦