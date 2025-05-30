傳北市陽明高中棒球隊要廢 棒球名校校長：手心手背都是肉

北市傳出為留才要集中資源，考慮廢除棒球名校的陽明高中棒球隊，不少家長與選手為此相當擔心，教育局澄清無退場規畫。大理高中校長楊廣銓直言，「手心、手背都是肉」，建議教育局應關注資源分配問題。

北市現有12所棒球體育班學校，國小5校分別是長安國小、社子國小、東園國小、福林國小、龍山國小，國中6校則是長安國中、重慶國中、北投國中、興福國中、大理高中國中部、陽明高中國中部，高中3校為大理高中、陽明高中、南港高工。

大理高中校長楊廣銓認為，各級學校的棒球發展樣態應該呈現金字塔策略，國小端最多5、6所，國中端濃縮至4、5所，高中端則是3、4所。至於要收掉哪間學校，他坦言「手心、手背都是肉」，如果該校有資源、球員來源穩定，於理也沒辦法去把它整合掉。

楊廣銓說，北市府有意將大理高中作為重點培訓學校，他樂見資源可集中在高中端，因為青棒仍是未來成棒、職棒的主要培訓階段。現在應關注的是資源分配問題，建議北市教育局可調整3所公立高中職的發展策略，至於高中端還有強恕高中、稻江商職2私校，教育局介入支持的機率恐較低。

楊廣銓說，他非常支持區域均衡發展，陽明高中位處北區，大理高中則是南區，兩校可持續發展，盡量將選手留在北市。港工現況是3校中最辛苦，即使有很棒的投捕、打擊練習場等環境條件，但生源、教練團等方面不穩定，教育局與校方應思考並評估後續發展策略。

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