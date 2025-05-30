台日「岡山」高校互訪 促師生跨國交流學習

日本岡山縣岡山工業高校（岡工高校）、台灣的國立岡山高級農工職業學校（岡山農工）於2024年結為姊妹校，並於今年完成互訪，促進師生跨國交流學習。

教育部今天發布新聞稿指出，高雄岡山古地名為「竿蓁林」，後稱「阿公店」，在1920年（日本殖民統治時期）改名為「岡山」。岡山農工和日本岡工高校擁有相同的地名，又都具備工業學校性質，有著相對應的科別。

岡山農工前校長蔣壁輝於2024年帶領教職員代表團赴日，與岡工高校簽訂MOU（合作備忘錄），2校締結為姊妹校。今年則換岡工高校回訪，由教師妹尾健太郎、山口貴之帶領10名機械、室內設計等科別學子來台。

岡山農工接待時，特別貼心地送上每人1袋紀念品，裡面裝滿學生平日的手作作品，包括手工鑰匙圈、文具組、精油、花茶、手工香皂、擴香石和點心盒。

教育部指出，岡工高校沒有園藝科，學生訪台時對岡山農工在校園內種花、製作精油、擴香石等物品留下深刻印象。日方也感謝台灣的親切接待，讓緊張的心情放鬆不少。

教育部表示，這次交流活動加深2校師生間的友好關係，促進了台日2地經驗分享及交流。期望未來透過多元文化接觸，擴展學生的視野，有更多跨國學習與交流的機會。

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