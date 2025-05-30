北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引發家長與學生擔憂。教育局強調，無學校棒球隊退場的規畫，將持續邀集學校及專家學者，討論北市學校棒球發展。

北市現有12所棒球體育班學校，國小5校分別是長安國小、社子國小、東園國小、福林國小、龍山國小，國中6校則是長安國中、重慶國中、北投國中、興福國中、大理高中國中部、陽明高中國中部，高中3校為大理高中、陽明高中、南港高工。

士林、北投議員鍾佩玲表示，她要為陽明高中棒球隊請命，該校是歷史悠久的棒球名校，成績也不錯，去年教育盃、今年玉山盃都擊敗大理高中，兩校成績伯仲之間，此消息一出，讓陽明高中的學生與家長非常詫異。

鍾佩玲認為，廢掉一間高中棒球隊，選手上場的機會變得比較小，影響非常大，教育局做任何事情都必須要謹慎。她支持集中資源，教育局若要廢掉哪一間高中的棒球隊，討論過程要公平、公正、公開，評選標準、成員與事前溝通都必須要做足，也希望教育局邀集學生、家長與校方討論，評選的標準與方式。

教育局長湯志民回應，目前是討論三級棒球的整合，希望國小得冠隊伍於升國中後，能夠集中資源，也是現在討論的方向，而非要把哪個學校隊伍廢掉；該案尚在討論階段，還未向府級完整報告。

教育局強調，北市重視學校棒球體育發展，無學校棒球隊退場的規畫。為持續鼓勵與支持北市學校棒球隊爭取佳績，將透過兩大策略讓棒球運動在台北扎根。

一是「廣植基層」以社團、棒球群組交流等活動擴大棒球運動人口基數；二為「重點培育」，將集中資源重點栽培具潛力冠軍隊伍，提供棒球設施、場地維護、運動防護站等經費挹注，以鞏固四級銜接系統，強化棒球人才在地化發展意願。

陽明高中校長蔡哲銘說，陽明高中棒球隊的努力，教育局都有看到，也很關心學校的棒球發展，一直以來給予球場設備、教練聘用等許多支持，例如棒球隊教練今年65歲屆齡退休，學校將依規定報局，教育局也會為球隊聘用新教練。資源整合部分，教育局都有邀請學校一起討論。

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