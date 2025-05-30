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搶學生！基隆女中祭最高36萬獎學金 鼓勵在地就學免往台北跑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆女中祭獎學金最高36萬鼓勵在地就學，學生不用往台北跑。記者游明煌／攝影
基隆女中祭獎學金最高36萬鼓勵在地就學，學生不用往台北跑。記者游明煌／攝影

基隆市府政府因應少子化學校面臨減班壓力及為鼓勵學子在地就學，訂有最高30萬元獎學金，鼓勵學子選擇就讀4所市立高中。國立基隆女中114學年度起「加碼」，祭出3年最高可領36萬元獎學金，鼓勵在地就學，是基隆公私立各學校獎金最高的。

基隆市府政府訂有「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金實施計畫」，參加各種入學管道，經錄取就讀基隆4所市立高中，會考轉換分數20到35分，每學期可獲5千到5萬不等獎學金，3年最高可獲獎學金30萬元，成效不錯，不少學生捨棄台北名校在地就學。

基隆4所市立高中發展特色教學留住學生，學校課程設計多元化、教師精進創新教學，學校環境優雅、建築及硬體設備逐年更新，讓所有學生皆能安心且有效的學習，除普通班也設有雙語實驗班、數理實驗班、體育班及原住民實驗教育班等。

國立基隆女中今年接獲一名校友捐助600萬，學校用於鼓勵學生在地就學，校長林三維說，從114學年度今年9月開學起用這筆善款發放獎學金，「留住好學生，不要往台北跑」。國中會考轉換分數20到35分每學期可獲6千到6萬不等。20到24分要維持全年級前30%、35分每學期有6萬，但要維持全年級前5%。

基女開設數理科技實驗班，另有台積電獎學金；雙語教育實驗班，有外師授課；人文AI實驗學程，與政大合作3D虛擬實境課程。

林三維表示，除吸引學生在地就學，也希望吸引雙北市學生到基隆就讀，學校與市公車及2088快捷公車合作「學生專車」，從台北市府轉運站、基隆火車站接駁學生到學校。

基隆市府教育處表示，學生就近入學，可以有更多時間培養自己的專長與興趣，提升學習成就，不要有台北名校迷思，學生因縮短就學通勤時間，可增加睡眠與休息時間，每天通勤3、4小時可轉化用在念書或休息的時間上。

火車站 會考 基隆女中 北市府

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