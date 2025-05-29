金門學童創作「和平金門島」壁畫 將赴日參展傳遞和平

歷時兩個多月，金門縣金湖鎮多年國小五年級學生共同創作完成巨幅壁畫《和平金門島》，今日由12位學生親自劃下最後一筆，並在綠色底部蓋上象徵承諾的黑色手印，為這幅高3.5公尺、寬7.8公尺的作品畫下溫暖句點。該作將於7月底啟程赴日本長崎，參加8月初登場的「平和の祈り キッズゲルニカ in ながさき」國際兒童和平畫展，成為代表台灣的重要作品。

這幅壁畫源自社會課的主題單元「日治時期與戰爭記憶」，學生從教科書出發，延伸探索二戰、長崎原爆與金門戰地歷史，並實地走訪社區、訪談長輩，傾聽第一手戰爭記憶，將歷史理解內化為藝術創作，轉化為和平的具象想像。

《和平金門島》畫面中央是一座橘黃色調的島嶼，象徵金門從戰火中重生，轉化為和平之島。島嶼四周環繞17道色彩繽紛的捲曲線條，象徵聯合國永續發展目標（SDGs）的17項指標，展現孩子們對教育、平等、永續與和平等價值的理解與回應。

整幅作品融入西班牙藝術家胡安・米羅（Joan Miró）風格，透過抽象構圖與奔放線條呈現豐富意象：畫面中的鬼條砦以黑與灰勾勒，象徵戰爭陰影；紅紫交錯的龍舌蘭代表潛藏危機；藍、黃、紅三色交織的戰鬥機則傳達對戰爭的不安與恐懼。然而，在這些沉重象徵之上，一群橘白相間、由愛心構成的和平鴿高飛其上，傳遞幸福與希望的訊息。

畫面亦點綴和平符號、星星與空飄氣球，彷彿是一首由孩子們共同寫下的和平詩篇，潛水艇、帆船與球體等圖像象徵對自由與探索的嚮往，而畫面一隅的風獅爺，則代表金門土地上的守護精神，提醒人們不忘這片曾歷戰火的家園。

縣府副縣長李文良觀展後表示，金門曾是戰火前線，如今由孩子們將和平訊息帶向世界，是教育最深遠且具意義的展現。教育處長孫麗琪則說，這不僅是一幅畫，更是一封來自孩子、寫滿希望的回信，寄給這個仍在追求和平的世界。

多年國小校長張志猛表示，這幅畫的誕生不僅是美術課的成果，更是一場歷史與生命教育的旅程，孩子們透過畫筆與手印，寫下對未來世界的回應與承諾。

《和平金門島》目前已於校內展出，預計7月底前往日本，與來自世界各地的兒童畫作一同登上「以地球為畫布」理念的國際展覽，在長崎這座歷經戰爭創傷的城市中，共同播下和平的種子。 歷時兩個多月，金門縣多年國小學生共同創作完成巨幅壁畫《和平金門島》，今日由12位學生親自劃下最後一筆，並在綠色底部蓋上象徵承諾的黑色手印，為作品畫下溫暖句點。圖／讀者提供 歷時兩個多月，金門縣金湖鎮多年國小五年級學生共同創作完成巨幅壁畫《和平金門島》，今日作品畫下溫暖句點，參與的學生與貴賓合影。圖／讀者提供 金門縣多年國小學生共同創作完成巨幅壁畫《和平金門島》，今日由學生與副縣長李文良在綠色底部蓋上象徵承諾的黑色手印。圖／讀者提供

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