聽新聞
0:00 / 0:00
藝術家攜鼓隊學童參與繞境 藝術融入宗教增添新氣象
一年一度的端午節就要到了，在淡水也是清水祖師繞境活動的開始，而這場年度大活動，由打擊樂藝術家黃淨偉，今年要帶領淡水各國小學校的鼓隊學童，並與南北軒社一起要在繞境隊伍當中來進行演出與繞境，有10位的成員以及淡江大學約20多位的大學生一起共同參與，學童們從平時就開始不斷練習，他們對從過去的觀眾身分到現在變成要參與其中，也感到相當開心。
參與學童表示，對於能夠參與淡水傳統宗教文化盛事很期待，也希望能在繞境當中展現出不一樣的繞境氣氛，用藝術與宗教文化的結合，來展現出有別於傳統繞境的形式，更將藝術表演與在地融合。
打擊樂藝術家黃淨偉也說，這次帶著大家一起練習，準備要在清水祖師繞境活動當中，展現出學童參與地方活動的活力氣氛。
打擊樂藝術家黃淨偉，從東方到西方、自傳統到當代，透過純熟駕馭眾多各具特性的不同樂器，展現出多元音樂風貌與別開生面的舞台魅力，她也表示，非常感謝這次與南北軒社藝術總監一起參與活動，並且嚐試不同的舞台，為傳統宗教文化增添一份藝術氣息。
【文教熱話題】
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言