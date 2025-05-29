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藝術家攜鼓隊學童參與繞境 藝術融入宗教增添新氣象

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
繞境活動透過鼓隊學童的參與，盼將藝術表演與在地融合。 圖／紅樹林有線電視提供
繞境活動透過鼓隊學童的參與，盼將藝術表演與在地融合。 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的端午節就要到了，在淡水也是清水祖師繞境活動的開始，而這場年度大活動，由打擊樂藝術家黃淨偉，今年要帶領淡水各國小學校的鼓隊學童，並與南北軒社一起要在繞境隊伍當中來進行演出與繞境，有10位的成員以及淡江大學約20多位的大學生一起共同參與，學童們從平時就開始不斷練習，他們對從過去的觀眾身分到現在變成要參與其中，也感到相當開心。

參與學童表示，對於能夠參與淡水傳統宗教文化盛事很期待，也希望能在繞境當中展現出不一樣的繞境氣氛，用藝術與宗教文化的結合，來展現出有別於傳統繞境的形式，更將藝術表演與在地融合。

打擊樂藝術家黃淨偉也說，這次帶著大家一起練習，準備要在清水祖師繞境活動當中，展現出學童參與地方活動的活力氣氛。

打擊樂藝術家黃淨偉，從東方到西方、自傳統到當代，透過純熟駕馭眾多各具特性的不同樂器，展現出多元音樂風貌與別開生面的舞台魅力，她也表示，非常感謝這次與南北軒社藝術總監一起參與活動，並且嚐試不同的舞台，為傳統宗教文化增添一份藝術氣息。

藝術家 舞台 淡水

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