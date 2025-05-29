臺北市開創技職教育新世代 五大創新政策打造人才培育典範

為厚植專業技術人才實力，臺北市政府教育局於113年6月1日成立「技職教育科」，推動五大創新作為，拓展升學管道、聚焦新興科技融入、打造智慧化實習工場、引進產業最新技術、提升技職學生國際移動力，全面打造對接未來產業的技職人才培育體系。

1.推動「3+2+2直升模式」攜手科大培育實作人才

臺北市配合教育部新制，積極推動高中職與技專校院合作辦理「3+2+2」直升模式。114學年度共計19所高中職與15所科大合作開設75專班，涵蓋AI自動化控制、5G通訊、智慧製造等多元領域，核定招生名額達1,074人。學生從高中職階段起，即可參與與技專校院共同設計的銜接式實作課程，順利取得副學士學位後，可選擇就業或攻讀學士學位，強化實務技能，打造多元彈性進路。

2. 聚焦新興科技融入 布局產業跨域應用

因應AI、機器人及無人機科技於各產業廣泛應用，本局透過辦理AI世代新興人才培育講座、AI合成資料職業輔導研習營等活動，讓本市親師生瞭解高科技產業現況及人才需求，並於114年「人形機器人競賽」首度加入AI影像辨識任務，引導學生運用AI技術解決問題。此外，114年3月於木柵高工設立「無人機教育中心」，運用其技職群科特性與非禁航區場域優勢，推動無人機教育向下扎根，中心也同步發布「臺北市無人機領航計畫」，挹注120萬元補助學校推展無人機社團與專題課程，以及辦理教師無人機考照研習培育種子教師，並設計國小至高中職模組化課程，另每年辦理無人機寒暑假營隊與競賽，參加人數踴躍，大受好評。

臺北市無人機教育中心辦理足球無人機課程。 無人機FPV第一視角結合AI識別軟體。

3. 打造智慧化實習工場 樹立技職特色標竿

因應少子化對產業衝擊，以及對自動化控制、AI人才需求，本局114年起推動「技職工場領先計畫」，以智慧控管、數位製造及人機協作等核心概念為主軸，導入AI智慧手臂、雲端監控、數位模擬等系統，全面升級本市公立技術型高級中等學校實習工場與專業群科教室軟硬體設施，打造北區智慧工場示範場域。

北市113年成立智能照護技術教學中心。

4. 引進產業最新技術 培養就業即戰力

臺北市與6所科大合作開設產學專班，學生畢業即銜接科大並赴企業實習，提前對接職場，目前全市已設置12所技術教學中心，累計6,564名師生受益。另因應電動車最新趨勢，設於南港高工電動車技術教學中心與納智捷汽車合作，導入動力電池、智慧駕駛及自動化課程，並預計於114年升級為「智慧電動車教學中心」，培育綠能交通新人才。此外，考量高齡化社會現況，本局與市立聯合醫院合作首創「技術型高中長照人才培育獎助計畫」，提供照顧服務科學生全額學雜費減免與每學期6萬元獎助金，學生畢業後可直接進入聯合醫院任職，亦可申請在職進修，本局於113年在開南高中設立全市首座智能照護中心，兼具單一級證照技檢場功能，強化長照與健康照護專業訓練。與每學期6萬元獎助金，學生畢業後可直接進入聯合醫院任職，亦可申請在職進修，本局於113年在開南高中設立全市首座智能照護中心，兼具單一級證照技檢場功能，強化長照與健康照護專業訓練。

技術型高中長照人才培育獎助計畫記者會。

5. 提升技職學生國際移動力 培育永續應用技職人才

本局積極推動海外技職見習與實作交流，114年度辦理3團技職海外見學團，分別前往捷克新能源車產業、德國西門子自動化工廠及日本AI與無人機應用場域，由技高學生實地參訪前瞻技術與實際產線，強化對全球產業轉型、綠色科技與智慧製造的理解。面對國際淨零排放、AI應用與資安挑戰，本局積極培育具備永續科技應用能力與社會責任意識的未來人才，透過國際見學、產學合作與專業實作，培養學生更能對應世界趨勢、解決全球問題，實踐技職教育的時代使命。

臺北市政府教育局將持續推動技職教育「向下扎根、向上延伸」，透過五大創新政策深化產學合作、強化實務教學、拓展國際交流，打造具前瞻性與實務導向的學習環境，全力培育兼具專業實力與務實精神的技職新世代！

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