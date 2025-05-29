三重商工打造產業接軌新標竿

新北市三重商工於各項競賽表現異，如113學年度全國技藝競賽、第55屆全國技能競賽北區分區賽、高中專題實作與創意競賽，一舉奪得多項獎項，締造校史最佳紀錄。此外，學校亦積極推動創新教學，設立全國首座「金融沙盒育才中心」與「機械手臂先進加工技術中心」，全面強化學生實務能力與產業接軌。

113學年度在全國技能競賽北區分區賽中，三重商工橫掃五項職類金牌，包括CAD機械設計製圖2項、CNC銑床、汽車技術、板金；此外，在高中專題實作與創意競賽中，8組作品入圍，最終斬獲2金、2銀及2佳作，作品涵蓋行銷、車輛創新與綠能應用，獲得評審一致讚賞。

113年工科技藝競賽橫掃五項職類金手獎，其中汽車修護職類勇奪金手獎第一名，學校獲贈全新汽車一部，供學生實習使用。圖／三重商工提供

此外，為強化商業與科技人才的培育，三重商工成立「金融沙盒育才中心」，打造全國首座以沙盒模式模擬金融場域的教學平台。該中心結合雙語教學、金融商品模擬交易與職涯探索課程，攜手永豐銀行與財稅會計學習交流協會，提升學生實戰能力與專業素養，培育金融商業人才。

三重商工成立金融沙盒育才中心，培育金融商業人才。圖／三重商工提供

同時，三重商工也成立「機械手臂先進加工技術中心」，強化智慧製造與自動化實作訓練，並推動國際交流，與德、美、日多所姊妹校合作，提升學生的外語與國際競爭力。

三重商工校長李立泰說，這些成果展現學生優秀的創意與實作能力，也是學校長期重視技術與創新教育的體現。面對快速變遷的社會與產業需求，學校將持續投資設備與師資，創造更優質的學習環境，協助學生拓展視野、實現夢想。校友會會長許智明也表示，看到學弟妹屢創佳績深感驕傲，校友會將持續提供資源與獎助金，鼓勵更多學生勇敢逐夢，共同為技職教育傳承注入新活力。

學生在升學表現也獲肯定，資料處理科學生白又銘憑藉「全國技能競賽網路安全職類」第二名，錄取國立清華大學，成為校史首位清大錄取生； 新北市教育局表示，三重商工在課程創新、實作培育與競賽成果上展現卓越表現，為新北技職教育發展立下標竿。未來將持續串聯產學資源、優化升學管道，讓學生在全國與國際舞台上發光發熱。(新北市政府教育局 廣告)

新北市立三重高級商工職業學校 ★招生資訊：https://www.scvs.ntpc.edu.tw/p/412-1000-238.php ★學校地址：(241026) 新北市三重區中正北路163號 ★學校電話：02-29715606

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