家齊高中雙語班從文學出發 用「雙聲」探問青春軌跡
台南市家齊高中高二雙語實驗班今辦成果發表會，老師王雅芬帶領學生以詩人兼作家詹佳鑫的散文集《請問少年》為共讀文本，啟發學生從文學出發，探問十六歲的青春疑惑與成長軌跡；除回望自身的青春故事，以及透過海報表達生活到文字的連結，也展現他們在語言、藝術與跨文化交流領域的多元學習成果。
成果發表會主題「雙聲」，內容包含靜態展覽、微電影欣賞、音樂表演、國際交流簡報等，呈現學生豐沛的創意能量與國際視野。另，台南鑽石扶輪社德國交換生李品諾也參與發表，以流暢中文分享自己在家齊的學習經驗。
除了動態成果發表會，雙語實驗班也籌劃靜態展「雙聲‧請問十六歲」，即日起至6月18日於校內閱覽室展出，結合圖文、聲音與材質，呈現學生對語言、身分與青春議題的多角度思考。展品涵蓋簡報、短劇、創意海報等多元形式，皆由學生策劃與製作，從中看到學生在雙語學習與文學素養上的深度與廣度。
此次展覽以老師詹佳鑫散文作品《請問少年》為共讀文本，詹佳鑫為詩人、作家，也是新竹高中國文科教師，作品文字真摯且富有浪漫氣息，觸動學生對青春、成長與自我探索的深層共鳴。學生分組詮釋文本，並以簡報、短劇、創意海報等多元形式呈現閱讀心得，展現他們從文字到生活的深度連結。過程中，學生以創意回應文本所引發的情感共振，並在探索與表達中回望自身的青春故事。
校長陳韻如表示，這場由雙語實驗班發起的學習成果展，不僅是展示學習成果的平台，更是融合語言、文學與文化的學習旅程，展現了學生們透過國藝會「文學培養皿」計畫的滋養，對世界的多元觀察與深度思考。導師王雅芬形容，「這不僅是一場成果發表，更是一段關於閱讀、創作與自我理解的溫暖旅程。」
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