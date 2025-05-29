泰山高中培育產業新星領航員

新北市立泰山高中設有普通高中、技術型高中多元學制，其中技術型高中設有電子、電機、機械、汽車四個專業群科，提供國中畢業孩子們多元、適性發展的選擇機會，且成立全台首座AI科技人才培育中心，以大數據、物聯網、人工智慧、工業4.0特色教室，發展特色課程。

電子科著重專業知識與技能實作並重，培養跨領域整合能力，規畫學校特色課程，導入新興科技與產業實務接軌，成立全台首座「AI科技人才培育中心」以大數據、物聯網、人工智慧、工業4.0特色教室，發展特色課程，以適應未來產業趨勢，學生未來職涯出路多元，包括消費性電子產品、工業自動化與機器人技術、智慧家庭與物聯網（IoT）、AI人工智慧應用等。

電子科機器手臂教育訓練。圖／泰山高中提供

電機科以培養基本電機產業所需基礎人才為主，凡需通電的產業層面，凡是基礎的水電維修，乃至綠能電力線路配置，都是課程內容所涵蓋的範圍；在工業配線不論是基礎的工廠建置、設備維修，乃至高階的智慧工廠設備佈建，甚或是未來的新興產業，只要跟「電」有關連，都是電機科相關知識的學習領域。

電機科室內配線檢定。圖／泰山高中提供

機械科致力培育具備機械設計、製圖、加工及實作等專業能力人才。學生的專題製作，透過團隊合作發想、設計、加工與組裝，完成具創意與實用性的作品，近年更有多項專題成果成功申請專利，展現學生的研發潛能與創新實力，且科內擁有專業師資與先進設備，提供學生紮實的實作環境與多元學習資源。

機械科機械工場工具機操作。圖／泰山高中提供

汽車科打造新北市汽車醫美教學中心、汽車修護金手培訓基地以及汽車噴漆國際級金手培育基地，汽車噴漆國手、金手人才輩出。設備新穎且完善，有VR教學設備、國際級噴漆房、專業實習工廠以及每年購入新年份實習用車，高規格汽車噴漆競賽場地符合國際水準。另外，課程內容涵蓋大手術的汽車板金及汽車噴漆、微創手術的汽車鍍膜及汽車貼膜、SPA療程的凹痕修補、玻璃修補、汽車美容等，提供學生多元學習機會。

汽車科指導學生噴漆實作。圖／泰山高中提供

泰山高中每個群科皆有特色，優質教師團隊們秉持「幫每個孩子都成功」教育理念，齊心邁向「科技、人文、創意」學校教育願景，結合產官學研各界相關資源，以培養國家未來卓越技職專業人才以及產業新星領航員。(新北市政府教育局 廣告)

新北市立泰山高級中學 ★招生資訊：https://www.tssh.ntpc.edu.tw/ ★學校地址：(243084) 新北市泰山區辭修路7號 ★學校電話：02-22963625

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