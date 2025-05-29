新北康橋高中適性揚才 開展每一種可能
全人教育 鋪陳多元學習歷程
在多元入學制度日趨成熟的今日，孩子的學習不再只以成績論英雄，而是透過完整的學習歷程，尋找適性發展的方向。康橋國際學校秉持全人教育理念，於108課綱實施前即已超前部署，開設多元課程、搭建各式舞台，協助學生在探索中發現潛能、培養自信，展現傑出的升學成果。
榜單傳捷報 實踐雙軌升學藍圖
2025年，康橋新店秀岡校區在國內繁星推薦與國外升學榜單皆傳出捷報。中學部林佑穎同學分別獲得國立清華大學與美國加州大學爾灣分校（UCI）化工系錄取，以雙軌升學展現堅定目標與實作力。他從幼幼班一路走來，透過長期雙語學習累積語言實力，更在高一主動設計化學實驗專題，獲得優異成績。他說：「康橋不是填鴨式教學，而是鼓勵我們思考、解決問題，在這裡可以用自己的節奏，找到最適合的學習方式。」
大學式選課 探索自主空間
康橋仿照大學選課制度，實施中外師共同授課的多元選修，包括MUN、程式設計、金融戰略、生物藝術（Bioart）與第二外語等，讓學生在探索中發展專長。康橋在中學階段，每位學生皆配有專屬升學輔導老師，量身規劃學習方向與目標，並可自由選修、試上、加退選，找到真正適合自己的道路。
優異學習歷程 成就多元可能
就讀國際部蔡欣恬同學以優異學習歷程，獲得英國劍橋大學青睞，錄取 Land Economy 科系，成為康橋台灣校區首位申請上該校的學生。欣恬自幼在康橋接受雙語教育，長期涉獵辯論、樂團、游泳等多元領域。她表示：「康橋給我們自主探索的空間，讓我在學習與生活中找到節奏，也累積足以面對世界挑戰的能力與信心。」
康橋相信，每個孩子都值得被看見。適性發展不再只是理想，而是在教育實踐中持續發生的日常。
地址：新北市新店區華城路800號
電話：02-81952007
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