疑民眾偷拍嘉市垂楊國小 經查市府員工執行公務

網傳疑有不明人士27日偷拍嘉義市垂楊國民小學，嘉義市政府今天表示，經查是市府人員在拍民眾陳情事項，日後會提醒員工執行公務應配戴識別證或穿背心作為辨識，避免誤會。

有中國直播主在台北市某國小附近拍學生，警方獲報循線追查，通知涉案陸配劉姓女子到案說明，詢後依妨害秘密等罪嫌送辦。

有民眾在社群網站Threads貼文指垂楊國小出現偷拍怪人，1名中年男子拍學校圍牆，甚至站在馬路中央拍，還在圍牆外探頭探腦。

嘉市府表示，經查為市府人員接獲1999服務專線民眾陳情，指行經垂楊國小校外人行道時，差點遭掉落樹枝砸到，市府人員為查證陳情內容是否屬實，前往現場周邊校外人行道拍攝，以利後續派工處理。

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