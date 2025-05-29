苗縣偏鄉小校僑文國小被整併 原校舍將標租盼活化

苗栗縣西湖鄉人口老化嚴重，鄉內僑文國小一年級更無新生，新學年度確定整併入附近的西湖國小，未來原校舍如何活化引發關注；對此，縣府教育處表示，原僑文國小教職員已安排新任教學校，僑文閒置校舍至今並無其他公家機關願意承接，將以標租方式盼活化。

受少子化衝擊，加上西湖鄉現住人口不多，僑文國小因每年學區新生兒少，一年級學生數甚至掛蛋，經去年辦理評估及停辦作業座談會，加上1月初廣邀學生、家長、地方人士與公所等舉辦公聽會，新學年度將併入距離僑文國小約1.7公里的西湖國小，原在校學生縣府也以交通費補貼。

教育處長葉芯慧表示，之前曾詢問縣府其他單位、西湖鄉公所等公家機關，是否有使用僑文國小校舍需求，不過並未有其他公家機關接手，因此辦理標租案，活化校舍空間。葉芯慧也舉例，之前整併入大湖鄉南湖國小的武榮國小，因縣府勞青處、環保局等單位有意願入住閒置校舍空間，所以先由公家機關接手。

至於標租僑文國小校舍是否有規畫與方向，如做為農特產品或地方創生基地等計畫，目前教育處並無特定方向，主要希望活化閒置校舍空間為主。

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