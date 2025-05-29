獲日台協會獎學金 嘉中2生盼助合作交流
日本台灣交流協會公布留日大學全額獎學金12人，嘉義高中應屆生江尚叡與賴群瀚獲選，兩人將以「台日交流橋梁」自我期許，除學以致用，還要成為推動國際合作的新生代力量。
國立嘉義高中今天發布新聞稿指出，江尚叡高二時，以日本台灣交流協會高中留日計畫身分，赴日本京都立命館高中留學1年，憑藉對資訊科學的熱愛與實戰經驗，立志進入當地的筑波大學學習程式設計，夢想開發連結台日文化的創新遊戲與網站。
嘉中表示，賴群瀚以電機工程為志向，擁有多元工學背景及豐富實作經驗，高二以交換學生身分赴日本留學。他希望未來在筑波大學專攻防災與智能生活技術，致力改善高齡化社會課題，成為推動台日技術合作的推手。
嘉中指出，2025年度公益財團法人日本台灣交流協會留日大學獎學金，全國僅錄取12名學生，競爭激烈；補助獎學金除了大學4年，還包括半年在語言學校學習費用。江尚叡、賴群瀚未來將持續以「台日交流橋梁」自許，不僅學以致用，還要成為推動國際合作的新生代力量。
校方表示，江尚叡、賴群瀚都曾受嘉義市長黃敏惠的邀請，以流利英、日文共同接待2024年嘉義市國際管樂節的外國表演團體，這段特殊經驗也增添2人難得的學習歷程。
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