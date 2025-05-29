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影／苗栗中小學生學力檢測登場 打造精準教學支持系統

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
眾人到2年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。記者胡蓬生／攝影
眾人到2年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114年國中小學生基本學力檢測上午舉行，全縣147所公私立國中小三至八年級共2萬8551名學生統一進行國語文、英語文及數學等3大核心領域檢核，盼達到全面強化學生學習品質「打造精準教學支持系統」的教育理念。

縣府指出，苗栗縣在2006年就自行邀學者專家命題推出學力檢測，2012年制度化後，更率先全台推出，曾持續多年是全國唯一開辦國中小學力檢測的縣市，近年並擴及到全台各縣市，今年有17個縣市參與國立台中教育大學「縣市學生學習能力檢測計畫」，上午2到4節課同步進行檢測，除國小三年級英語科未命題，其他各年級都統一選用中教大命題的試卷，檢測時並採取各校校長換校監考的方式。

今年全縣公私立國中小參與檢測，其中國小1萬9405人、國中9146人，合計2萬8551人接受測檢測，小三英語科部分由苗栗縣英語輔導小組命題。比照國中會考模式，採答案卡畫記、電腦閱卷辦理，除了讓學生及早熟悉會考模式，也讓校方、教師、家長能客觀公正地掌握學生的學習成果。此外，檢測評分後家長可查詢自己孩子的成績、教師可查詢全班學生的學力表現，校長權限可查全校各班成績，掌握並了解學生的學力及待加強科目。

教育處上午考試前在苗栗市大同國小開記者會說明，縣府秘書長陳斌山主持，苗栗縣家長協會、教師會、教師產業工會、各級學校產業工會都派員到場，聽取說明並提出建言；隨後並到二年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。

教育處表示，今年檢測特別重視「檢測後的教學回饋」，9月至11月將辦理各年級國語文、英語文及數學領域共18場次的師教師線上研習，國教地方輔導團則檢視學生錯答率最高的前10題，進行學生答題行為分析與教師教學策略建議，針對學習成績需加強的學校提供到校協助與輔導，盼全面強化縣內學生學習品質，打造精準教學支持系統。

苗栗縣教育處上午考試前在苗栗市大同國小開記者會說明，縣府秘書長陳斌山主持，苗栗縣家長協會、教師會、教師產業工會、各級學校產業工會都派員到場，聽取說明並提出建言。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處上午考試前在苗栗市大同國小開記者會說明，縣府秘書長陳斌山主持，苗栗縣家長協會、教師會、教師產業工會、各級學校產業工會都派員到場，聽取說明並提出建言。記者胡蓬生／攝影
眾人到2年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。記者胡蓬生／攝影
眾人到2年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。記者胡蓬生／攝影
眾人到2年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。記者胡蓬生／攝影
眾人到2年級國語課「觀課」，學生與老師分別用大屏、平板展示科技化的現代教學模式。記者胡蓬生／攝影

英語科 苗栗縣 教師

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