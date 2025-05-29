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鳥在交通號誌燈罩內築巢 台南學生設計「移巢護蛋」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌。圖／後甲國中提供
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌。圖／後甲國中提供

教育部國教署主辦的「全國科技教育創意實作競賽」成績出爐，南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計「人鳥均安的移巢護蛋好幫手」，榮獲國中「科技任務組」銀牌，展現學生出色的創意思維與實作能力。

後甲國中學生林瑀喬、陳以勒及復興國中林彥葶、中信國際實驗教育機構黃泓鈞等學生組成的聯隊，以國內各地常見交通號誌燈罩內鳥類築巢的問題為發想，設計出結合電控系統，可兼顧人員安全與保護雛鳥的「取物幫手」移巢工具，挑戰跨學科整合能力，展現兼具創意與實用的作品，並以穩定的操作表現獲得評審肯定。

後甲國中校長陳瑞榮表示，台灣各地春天常見交通號誌燈罩內有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號，交通局必須常派員清理。目前的處理方式是維修人員在深夜搭乘高空作業工程車，在空中徒手取下鳥巢。這項危險的高空作業，可能發生人員受母鳥攻擊、跌落、觸電等傷害，或是鳥巢掉落造成生命折損。

學生設計一種兼顧人員安全與保護雛鳥的移巢工具，人員站在路面操作遙控器即可取下鳥巢。在升起橫向機械臂並移動到有鳥巢的燈罩時，前端鏡頭將巢內狀況以即時影像傳送到螢幕。移取鳥巢的工具是一種由兩個弧形夾爪所構成的剷夾，深入燈罩後像雙手般將鳥巢從兩側托起，高包覆性可避免在移取鳥巢過程中，鳥蛋或雛鳥掉落。待機械臂平穩降下後，將鏟夾移動至保護箱上方，鬆開夾爪將鳥巢放入箱內。

教育局表示，這項佳績的背後，也有賴南市8所自造教育及科技中心提供資源支持與專業指導，為學生奠定穩固的科技素養基礎。教育局長鄭新輝說，科技教育重視動手實作、跨域學習與問題解決能力，南市8所科技中心長期辦理多元課程，提供實作資源與專業指導，是各校推動科技教育的重要後盾。本次競賽以「取物幫手」為主題，鼓勵學生從生活中發現問題、提出解決方案，並設計具實用性的機構裝置，展現設計力與創意思維。教育局將持續整合科技中心資源、強化師資支持，協助學校深化學生科技素養與實作能力。

南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌。圖／後甲國中提供
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌。圖／後甲國中提供
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌。圖／後甲國中提供
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌。圖／後甲國中提供
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌，後甲校長陳瑞榮（右）及教育局主任秘書陳宗暘說成果。記者鄭惠仁／攝影
南市後甲、復興國中、中信國際實驗教育機構聯隊，針對交通號誌燈罩內常有鳥類築巢，影響用路人辨識燈號等問題，設計移巢護蛋工具，拿全國科技教育創意實作競賽銀牌，後甲校長陳瑞榮（右）及教育局主任秘書陳宗暘說成果。記者鄭惠仁／攝影

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