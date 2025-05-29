會考才落幕…補習班已額滿！一堆人無縫備考數資班 家長憂兒未來：高中能不補習嗎

國中教育會考已於18日落幕，不少考生們趁著6月6日成績公布前大玩特玩，紓解讀書壓力，不過也有孩子考完不到一星期的時間，就已經去補習班報到，準備考數資班了，讓家長一方面覺得太誇張，一方面也開始擔心自家孩子的未來。

一名家長在臉書社團「國中學習討論群」發文表示，自己兒子是這屆會考生，考完在家都在打電動看影片，日前得知兒子班上考得好的孩子都沒有在玩，而是去補習班準備考數資班，「聽說是被爸媽逼去的，雖然現在去上課有錢拿，但我真的覺得太誇張了」。

該家長也補充，感覺別人都開始起跑了，很擔心自家小孩，有叫兒子和同學去試聽補習班，「結果兒子說前幾名去試聽的那家已經額滿了」，讓人不禁感嘆這年頭想上個補習班也這麼競爭，忍不住詢問高中如果不補習，真的行得通嗎？

其他家長們紛紛提出不同想法，有些人認為高中不補習的確有可能，但有條件，「首先小孩自己要自律且主動學習，再來學校老師教的不能太差，小孩對於課程內容要可以完全理解。其實現在網上學習資源很多，都是單向學習的模式，懂得利用不會比去補習班差」；也有家長認為不要太逼迫孩子，健康長大就好，「我們家一直都是做自己，不去關注別人家在做什麼，小孩子身心健康比較重要」、「我兒子讀國中二年級，也有聽同學的家長說，他小孩讀國中後，從國一就開始讀書到晚上11點才睡覺，人比人，氣死人。小孩自有小孩福，健康就好」。

也有人認為高中程度比國中難太多，建議適度放鬆可以，但還是要上些課程，以免開學後打擊太大，「小孩現在高一，之前考完也是覺得應該好好放鬆，但後來發現，真的會有點跟不上進度」、「去年考完說要好好放鬆，結果高一課程真的很難，尤其是數學，跟得很辛苦。建議還是暑假上些課比較好」。

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