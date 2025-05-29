影／腦麻兒曾獲總統教育獎 今年國中畢業獲縣長獎：投入身障體育

屏東縣政府連兩天分三場次舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，鶴聲國中三年級李冠郁，國小時曾獲總統教育獎，今年國中畢業獲頒縣長獎，出生後被診斷腦性麻痺，現可以使用助行器行走，他也展開鉛球與健力訓練，未來投入身障體育與復健領域。

早產兒李冠郁在加護病房保溫箱住了近兩個多月才回家，快一歲時，經醫生診斷為腦性麻痺患者，從此開始每天由家人陪同到醫院做物理、職能治療及復健，他克服每天長期訓練治療的疼痛，直到4歲終於能站起來，搖搖晃晃一步一步慢慢前行。

為了就醫、復健方便，他國小時到高雄念書，2022年他獲得總統教育獎，國小畢業後，孝順懂事的他，為減輕家人負擔，回到家鄉屏東就學，國中畢業獲頒縣長獎，他十分感動堅定自己未來的方向，李冠郁說，未來想要往身心障礙體育領域，他也正在練習鉛球、健力訓練，希望能幫助更多身心障礙朋友，活得更有尊嚴。

「我很幸運，還有很多比我更需要幫助的人，我希望有一天能成為他們的支柱」，李冠郁說，未來繼續升學念屏東高中。

縣長周春米說，頒獎典禮會場主題以燈塔為核心，象徵知識的引領與未來的光明方向，並融合山與陽光，展現學生榮耀與無限可能，象徵畢業生在努力耕耘後迎來的光輝時刻，金色的燈塔傳遞成長、榮耀與希望的精神，祝福每位畢業生勇敢逐夢，在光芒的引領下迎向璀璨未來。

屏縣府教育處指出，縣長獎畢業生頒獎，分兩天、三場次進行，高中職場獲獎人數195名，屏北場獲獎人數275名，屏南場獲獎人數298名，共768名學生獲獎，縣長周春米一一頒獎勉勵，也向全場學生分享屏東發展願景，鼓勵孩子們未來不僅仰望星空，更能隨著火箭升空向夢想啟航。

縣長周春米說，陪著優秀的學子們，見證人生中榮耀的一刻，屏東正式成為大南方半導體「S廊帶」關鍵節點，台積電半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，啟動下一波擴大內需及高科技發展，未來屏東優秀學子畢業後將有更多機會返鄉就業，而滿州鄉更被國家太空中心評選為火箭發射場域，這不僅象徵產業起步，也勢必帶動地方各級教育單位投入更多科普教育資源，勉勵大家努力爭取屬於自己的榮耀與未來。 屏東縣鶴聲國中三年級的李冠郁（前排左二）國小時曾獲得總統教育獎，今年國三畢業獲得縣長獎，家人們到場祝福。記者劉星君／攝影

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