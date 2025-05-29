聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／坪林實中另類成年禮
新北坪林實驗國中34名八年級學生日前背上睡袋與裝備，從坪林出發，走入昔日挑茶入城的淡蘭古道，踏上16公里的成年禮。這是一場歷時1年的課程收成，從地圖判讀、體能訓練、野炊試煮到山難案例研討，學生主導一切、老師退居輔助角色，山林成了他們最真實的學習場。校長歐志華說，這是學校連續第5年推動的山野教育課程，選擇淡蘭古道是為了讓學生親身走在祖先挑茶的歷史軌跡上，「這不只是一條路，更是一種文化與土地的記憶。」
【文教熱話題】
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言