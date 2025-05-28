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六和高中在全國專題競賽創佳績 資訊科勇奪第二、機電科獲創意佳作

聯合報／ 教育事業部
六和高中資訊科張家熏（左起）、林宸佑、羅聖傑於全國專題製作競賽獲電機與電子群創意組第二名，與指導老師黃淑燕合影。圖／六和高中提供
六和高中資訊科張家熏（左起）、林宸佑、羅聖傑於全國專題製作競賽獲電機與電子群創意組第二名，與指導老師黃淑燕合影。圖／六和高中提供

桃園六和高中在「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」中創佳績。包括資訊科林宸佑、張家熏、羅聖傑以「智能消防鏈」贏得電機與電子群創意組全國第二名；機電科陳品鈞、高子傑、李柏賢則以「齒輪齒條式折疊衣架」獲得機械群創意組佳作。

六和高中表示，「智能消防鏈」源自學生對火場通訊不良與資訊不足問題的關注。參賽學生為了解救災實況，在指導老師黃淑燕安排下，訪問桃園市政府消防局復旦分隊，消防人員說明並演示救災演示過程。學生從而發想設計可傳輸火場影像、消防員心率、氣瓶壓力及定位資訊的救援輔助系統，協助指揮中心即時掌握狀況。製作過程中，他們整合多項感測器與裝置，克服訊號傳輸不穩、定位延遲等挑戰，展現技術整合與創意實踐能力。

「齒輪齒條式折疊衣架」則聚焦於提升日常生活便利性。機電科學生希望打造一款可單手操作、節省空間的衣架。雖然初期測試時遇到操作費力與結構卡頓等問題，但經過反覆修正，終於讓成品運作順暢，實現構想。

六和高中指出，這兩組作品的成功，離不開黃淑燕、徐清芳兩位教師的耐心與專業協助。校長陳淑惠表示，對學生在全國賽的優秀表現感到驕傲，學校將持續推動專題實作與跨域學習，培養更多具創新與實務能力的優秀人才。

指導老師黃淑燕（前排右一）安排資訊科專題製作學生參訪桃園市政府消防局復旦分隊。圖／六和高中提供
指導老師黃淑燕（前排右一）安排資訊科專題製作學生參訪桃園市政府消防局復旦分隊。圖／六和高中提供
六和高中機電科高子傑（右二）向校長陳淑惠（左二）解說「齒輪齒條式折疊衣架」。圖／六和高中提供
六和高中機電科高子傑（右二）向校長陳淑惠（左二）解說「齒輪齒條式折疊衣架」。圖／六和高中提供
六和高中資訊科張家熏（左起）、羅聖傑、林宸佑於全國專題製作競賽發表會場與指導老師黃淑燕合影。圖／六和高中提供
六和高中資訊科張家熏（左起）、羅聖傑、林宸佑於全國專題製作競賽發表會場與指導老師黃淑燕合影。圖／六和高中提供
六和高中機電科陳品鈞（右起）、高子傑、李柏賢於全國專題製作競賽獲機械群創意組佳作，與指導老師徐清芳合影。圖／六和高中提供
六和高中機電科陳品鈞（右起）、高子傑、李柏賢於全國專題製作競賽獲機械群創意組佳作，與指導老師徐清芳合影。圖／六和高中提供
六和高中校長陳淑惠（左三）與得獎的機電科師生合影。圖／六和高中提供
六和高中校長陳淑惠（左三）與得獎的機電科師生合影。圖／六和高中提供
六和高中校長陳淑惠（中）與得獎的資訊科師生合影。圖／六和高中提供
六和高中校長陳淑惠（中）與得獎的資訊科師生合影。圖／六和高中提供

衣架 桃園

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